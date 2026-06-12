2026 WWDC亮點一次看！全新Siri AI降臨、iOS 27效能升級

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2026 WWDC 在9日重磅登場，正式發表全新Apple Intelligence與Siri AI，支援跨App操作、個人情境理解及智慧搜尋功能。同步推出iOS 27、iPadOS 27與macOS 27等系統更新，大幅提升應用程式效能與使用體驗。全新AI書寫工具、影像生成與照片編輯功能。

2026年蘋果全球開發者大會（WWDC）於台灣時間9至13日於線上舉行，今年蘋果發表全新一代Apple Intelligence，並為Siri迎來顛覆性的AI轉型，同時全面升級各大平台的軟體設計與核心效能。

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以下為本次WWDC的關鍵亮點總整理。

iOS 27今秋正式登場

蘋果同步更新六大作業系統，包括iOS 27、iPadOS 27、macOS 27、watchOS 27、visionOS 27、tvOS 27。開發者測試版即日起推出，公測版預計7月登場，正式版預計9月正式釋出上線。

所有可升級iOS 26的iPhone機型都能繼續更新至iOS 27。watchOS 27僅支援五款較新的機型，包括Apple Watch SE 3、Series 10、Series 11、Ultra 2 和Ultra 3。

蘋果官方數據指出，新系統的應用程式啟動速度將提升高達30%、AirDrop傳輸速度加快80%，照片App載入新影像的速度提高70%。

Siri AI變身全能AI助理

Siri AI由新一代Apple Intelligence驅動，變身為AI聊天機器人，全面融入在蘋果生態系裝置，不再只是傳統語音助理。Siri AI僅限支援Apple Intelligence的裝置使用。Siri AI Beta版將於今年稍晚推出，率先提供給裝置語言設定為英文的使用者。

．個人情境理解：在訊息、電子郵件、照片及更多內容中搜尋資訊。

．支援跨App操作：跨越不同app完成各項工作。

．看得懂螢幕內容：根據使用者螢幕上的內容回答問題。

．支援上網搜尋：從網路取得最新資訊，並產生實用的回答。

．結合動態島：可從動態島快速啟動Siri AI。

．專屬Siri App：使用者能在同一處查看過往對話或展開新的對話，並在使用者的裝置間，透過iCloud同步對話紀錄。

．支援視覺智慧：可針對螢幕上的圖片、檔案或文字內容，直接向Siri AI提問。

．AI書寫工具：使用者只需描述需求，即可從頭產出草稿或快速修改內容。此外，系統能依據收件人自動調整語氣與標點風格，並提供寫作改善建議，更支援全系統與第三方App的打字自動校對。

Apple Intelligence全新進化

新一代Apple Intelligence為系統的app帶來眾多全新功能，讓使用者更輕鬆完成日常工作，例如，在「照片」app中編輯影像；「空間重構」讓使用者可以在拍攝完成後，調整照片構圖；使用Safari瀏覽多個分頁，依個人需求調整瀏覽體驗；全新的「影像樂園」提供簡單直覺的影像編輯方式，更開放擬真影像生成功能，生成的影像會自動加上隱藏式 SynthID浮水印，標示其為AI生成內容；透過「訊息」與「郵件」進行溝通等；透過「密碼」提升安全防護的能力。

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