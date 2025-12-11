2026 YouTube 進軍電視市場！主流電視台觀看權限大解放 推多項體育與主題套餐
在串流平台持續席捲全球的背景下，YouTube 正準備釋出有望重塑電視市場的大動作，就在近日官方宣布明年要推出全新電視內容計畫，到底新計劃會有哪些變動，以及對我們有哪些影響，趕快跟著 Spac1 一起看下去！
全新 10 大主題套餐
這項新計畫以主題分類提供訂閱服務，讓觀眾能依自身興趣自由選擇，，其中最受矚目的就是運動套餐，因為 YouTube 將整合美國主流體育賽事頻道！像是ESPN、FS1、NBC Sports Network、NFL Sunday Ticket、RedZone，這意味著過去僅能透過有線電視收看的比賽，未來不用為了看一個頻道就訂閱第四台，直接可在 YouTube 串流平台上輕鬆觀看！
頻道、內容自由選
官方表示，此次推出多樣化電視套餐的目的在於讓觀眾自由選擇內容，而非被固定頻道組合綁住，提供比有線電視更彈性的計價模式，讓用戶依自身需求量身訂閱，雖然官方尚未公布訂閱價格，但市場普遍預期，YouTube 可能會以更具競爭力的方案吸引用戶轉向串流市場！
市場格局劇變
隨著年輕觀眾逐漸遠離有線電視，傳統媒體面臨收視率下滑的挑戰，現在 YouTube 還來這招將讓傳統電視面臨更大壓力，有線電視與廣告業者下一步會如何重新擬定策略，是否能在頻道定價與廣告移轉問題間找到新轉機，將成為催化電視產業轉型的關鍵觸發點！
小結
YouTube 2026 年的電視計畫有著彈性的訂閱機制，相信可以吸引大批用戶轉向YouTube 的懷抱，隨著串流平台成為主流，由用戶主導內容的觀看方式，有機會讓 YT 在串流平台上
