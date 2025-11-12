2026APEC中國主辦 國台辦：台灣只能以「中國台北」參加

台北市 / 武廷融 綜合報導

2026年APEC將於中國廣東深圳舉行，中國將擔任主辦方。日前美國國務院則表態支持台灣完整且平等的參與，我國外交部也表示，絕對不接受中國矮化及排除台灣參與明年APEC的惡劣意圖。不過，中國國台辦發言人陳斌華今(12)日表示，僅接受台灣以「中國台北」名義，參與APEC活動。

中國外交部發言人毛寧日前稱「台灣參與APEC活動必須遵守一中原則」，美國國務院APEC資深官員梅斯則回應，APEC的一個重要特徵是台灣是完整且平等的參與者與夥伴，而美國支持這一點。美方將與台灣持續討論，以確保台灣能以完整且平等的方式參與APEC。

廣告 廣告

外交部也表示，中國擅自對台灣赴中出席APEC會議附加政治條件，不僅違反APEC規範、慣例及實踐，更嚴重破壞中方2024年在利馬年會期間所做承諾。我國絕對不接受中國矮化及排除台灣參與明年APEC的惡劣意圖，也會聯合理念相近國家共同捍衛APEC所有會員地位平等的核心原則及實踐。

不過，陳斌華在中國國台辦例行記者會上回應，關於台灣參與亞太經合組織相關活動問題，中國的立場是一貫的、明確的。「台灣地區在一個中國的原則下，以『中國台北』名義、地區經濟體身分參與APEC活動，遵循APEC有關諒解備忘錄的規定和慣例，這是台灣地區參與APEC活動的政治前提。」陳斌華也說，民進黨當局顛倒黑白、無端炒作，完全是徒勞的。

原始連結







更多華視新聞報導

美國務院支持台灣平等參與APEC 外交部表達感謝：絕不接受中國矮化

美國務院：台灣平等參與APEC 促中國確保人身安全

APEC多國盼合作台灣！ 林信義：花若盛開 蝴蝶自來

