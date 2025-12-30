2026ART FUTURE 呈現逾300位青年藝術家精采創作

記者劉昕翊／臺北報導

「2026 ART FUTURE藝術未來博覽會」將於明年1月9至11日，在「台北君悅酒店」盛大登場，再度攜手逾40間國內外知名藝廊，呈現300多位青年藝術家的精采創作，期打造兼具文化交流、新秀培育與藝術市場活絡的重要平台。

「ART FUTURE」由大苑藝術創立，以發掘未來藝術新星為宗旨，今年邁入第8屆，不僅跨越4國，呈現多位青年藝術家的豐富作品，更規劃「瀨戶內海藝術集體」、「南藝大新媒體展區」、「藝術尋寶」等3大特展區域，盼引領觀眾深入理解亞洲當代藝術的發展脈動，並於今（30）日舉辦展前記者會，由總監張學孔、藝術家呂迦諾、劉昕宜、陳冠廷等人出席。

廣告 廣告

其中，藝術家呂迦諾分享，這次帶來的作品「迴旋」系列，是探討抽象繪畫，其是一個層層疊疊、前前後後的關係，他把畫布當作一個工具作層次，且作品也不是被動觀看，而是透過觀者移動的不同角度，會有不同的收穫。藝術家陳冠廷說，這些影像的來源其時是大自然最純粹且最原始的礦石，他運用高科技把微小礦石利用不同光能量讓其裡面有不同的顏色，在將其影像截取後，經過放大、輸出變成具有能量或靈性的圖案，而他也想藉此表達，大自然造物者都有精采的故事想傳達給每個人。

此外，「2026 ART FUTURE藝術未來博覽會」同時匯聚多位備受矚目的國外藝術家，包含，馬來西亞波普超現實主義藝術家Shafiq Nordin、來自日本的當代藝術家Uro Shinomiya等，展現當代創作語彙的多元面向，邀請全民一同貢向聖舉，見證藝術未來的無限可能。

「2026 ART FUTURE藝術未來博覽會」將於明年1月9至11日，在「台北君悅酒店」盛大登場。（記者劉昕翊攝）

藝術家呂迦諾分享，這次帶來的作品「迴旋」系列，是探討抽象繪畫，且作品也不是被動觀看，而是透過觀者移動的不同角度，會有不同的收穫。（記者劉昕翊攝）

藝術家陳冠廷說，這些影像的來源其時是大自然最純粹且最原始的礦石，他想藉此表達，大自然造物者都有精采的故事想傳達給每個人。（記者劉昕翊攝）