2026Bloom彰化 浪漫相遇花海

▲彰化市公所每逢冬末初春季節，都會舉辦規模甚大的花海活動。（記者方一成攝）

彰化市公所舉辦的「二0二六 Bloom彰化~浪漫相遇」花海活動於今（十七）日在彰草路一 二三巷旁（彰草路與金馬路交叉路口農田）浪漫熱鬧登場，占地逾八公頃的花田內，精心種植大片波斯菊、百日草與向日葵，繽紛多彩，賞花期可望延續到二月上旬，林世賢市長誠摯邀請民眾走進花海，在冬日的暖陽中，與幸福相遇！

林世賢市長表示，花海活動不僅可以使市民親近土地，也能讓更多大小朋友走進田間，感受農村獨特的魅力，因此市公所每逢冬末初春季節，都會舉辦規模甚大的花海活動。

今年的「二0二六 Bloom彰化~浪漫相遇」花海活動，自上午九點起至下午近四點才結束，規劃了多元展演與體驗內容，包括3點多最受親子期待的「拔蘿蔔農事體驗」，農田內共有四千顆蘿蔔，讓大小朋友親手走進田間，感受收穫的樂趣，以及設置美麗的特色藝術裝置，陪伴大家度過一個美好而浪漫的假日時光。

十七日活動中，參加民眾除了在絕美花田內盡情拍照、打卡外，還享受一系列趣味與體驗兼具的節目：超萌的幼童律動演出、植栽與親子DIY、可愛動物互動區、親子闖關樂，與毛孩闖關、毛孩義剪、狂犬病預防注射等；此外，今年更特別於花田中擺設大型稻草捲，讓民眾擁抱稻香、拍出最具田園氛圍的療癒照片。

現場同時設有花田美食市集、在地農特產展售，以及咖啡、蜂蜜水等限量免費品嚐活動，讓大小朋友能邊賞花邊品味在地美食；另還提供了民眾拍照上傳FB公開分享並按讚，即獲得精美小禮的小確幸！