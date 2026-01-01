2026CES亮點預測：黃仁勳、蘇姿丰演講方向？台廠新伙伴將出現？

2026年開春AI第一波，美國年度科技盛會消費性電子展（CES）即將在6日至9日拉斯維加斯舉行，其中輝達黃仁勳與AMD蘇姿丰都選同一天演講，是展上最大亮點。這回AI晶片兩大，會如何引領台廠2026新概念股，將揭露哪些新合作伙伴？類人形機器人是什麼？車用科技會有顛覆展示？AI硬體落地嘉惠哪些台廠？隨著展期逼近，關鍵議程與參展方向逐漸明朗。《遠見》盤點 CES 2026 值得關注的幾項科技趨勢，與必看演講時間點。

目錄

CES 2026 演講行程：輝達黃仁勳與AMD蘇姿丰

CES 2026 預測

─量子運算與 AI 倫理

─類人形機器人

─車用創新

─台廠AI硬體落地

CES 2026 必看演講：輝達黃仁勳與AMD蘇姿丰

CES 2026本次最大亮點，就是同一天有兩場必看演講：NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳，以及AMD執行長蘇姿丰。這不僅是新趨勢講解，背後隱含AI話語權的爭奪，台廠2026年是否將有新概念股成軍？也得看這兩場。以下一表看懂完整演講行程，屆時《遠見》也將即時更新演講重點與深入分析。

CES 演講行程（台灣時間｜1/6 ）











NVIDIA（輝達） AMD（超微） 主講人 黃仁勳（Jensen Huang） 蘇姿丰（Lisa Su） 當地時間 1/5 下午 13:00 1/5 傍晚 18:30（官方開場） 台灣時間 1/6凌晨 05:00 1/6上午 10:30 演講形式 展外獨立舉辦

不受官方框架限制，可能將有破格新品。 CES 官方主題演講（Official Keynote）

代表大會定調趨勢，演講主題為AI如何改變世界 預測亮點 人形機器人計畫、車用以及實體 AI 應用。新合作伙伴名單。 AMD對AI加速運算、異質整合與產業應用的最新觀察。



資料來源：CES、NVIDIA 資料整理：遠見編輯部





官方主舞台並未安排NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳發表主題演講，但NVIDIA已宣布，黃仁勳將於美西時間1月5日下午1時率先開講，提前揭示AI下一步的技術與產業方向。緊接著，AMD執行長蘇姿丰也將於同天下午登上CES官方主題演講舞台，分享AMD對AI加速運算、異質整合與產業應用的最新觀察。

兩位重量級CEO在CES開展前後接力發聲，也透露出2026年AI競逐的戰線已從單一晶片性能，延伸到平台、生態系與實際應用落地，為整場CES先行定下基調。

ES 2026 預測1：量子運算與 AI 倫理的實驗場

值得一提的是，CES 2026首度推出CES Foundry，並將此定位為AI與量子創新的「心臟地帶」，於1月7日至8日在拉斯維加斯Fontainebleau Las Vegas登場。此被與傳統展區不同，CES Foundry更像是一個思想與資本交會的實驗場，除了展示突破性技術與現場Demo，也透過Foundry Stages深入探討AI倫理、量子安全、去中心化金融與資產代幣化等前瞻議題。

這樣的展區設計，顯示CES不再只是新品發表舞台，而是逐步轉向「下一個十年科技方向」的試驗與對話平台。

CES 2026 預測2：類人形機器人崛起

除了CES Foundry外，機器人（Robotics）再度成為全場焦點，這個持續重塑人類生活、工作與互動方式的產業，正迎來關鍵轉折。2026年的CES展場預計將呈現一系列令人矚目的創新，凸顯機器人如何從家庭自動化、醫療照護，一路延伸至餐旅服務與物流領域，深度融入日常生活。

此外，類人形機器人也正快速受到關注，其中中國與韓國業者表現積極。根據CES官網表示，宇樹科技這類的中國業者，不斷突破仿生移動與人機互動的極限；且在CES 2026期間，南韓會在北館設立專屬的「機器人館」，由K─Humanoid Alliance主導，象徵南韓以國家級策略，目標在2030年成為全球類人型機器人領導者。

CES官網透露，此聯盟匯聚超過40個組織，成員包括首爾大學、KAIST、POSTECH等頂尖學府，以及Rainbow Robotics、Arobot等機器人新創與企業，並結合Doosan Robotics、LG Electronics、HD Hyundai Robotics等大型集團，共同打造完整的類人形機器人生態系。

CES 2026 預測3：車用娛樂不再只是螢幕，PlayStation正式開進車內

不僅是機器人發展受到關注，汽車科技也有長足的進展，例如由Sony與Honda合資成立的Sony Honda Mobility（SHM）就宣布，旗下電動車品牌AFEELA將成為全球首款導入PS Remote Play的量產車款，讓PlayStation遊戲正式成為車內娛樂體驗的一部分。

透過PS Remote Play，使用者可在車內透過AFEELA的車載資訊娛樂系統（IVI），遠端連線家中的PS5或PS4主機，將主機遊戲即時串流至車內顯示螢幕，並搭配高品質音響系統使用。這項設計主要鎖定停車等待、充電時間，或長途旅行中乘客的娛樂需求，也顯示車廠對「行駛之外時間價值」的重新定義。

SHM指出，這項整合不只是功能升級，而是AFEELA對未來行動體驗的核心理念，也就是將移動空間轉化為具情感連結與沉浸感的體驗場域。從感測、互動到娛樂內容，車輛正逐步成為一個結合科技與生活的「行動平台」，而非單純的交通工具。隨著CES 2026聚焦AI、軟體定義車輛（SDV）與車內體驗升級，AFEELA與PlayStation的結合，也被視為車用娛樂走向內容生態整合的重要指標。

CES 2026 預測4：台廠參展力捧「AI 硬體落地」，誰是主秀？

CES 2026以AI為核心主軸，焦點明顯從雲端模型競賽，轉向「AI如何真正變成產品」。在這股趨勢下，台灣業者的參展策略也同步轉向實體化、場域化的AI應用，不再只談算力與規格，而是直接展示AI晶片、模組與系統，如何被放進終端設備、工廠產線與各種實際場景中，成為能量產、能部署的硬體解決方案。

從CES官方資訊來看，聯發科技聚焦AI SoC、聯網與車用平台，強調On─device AI與通訊整合能力；而擷發科技則以Edge AI、客製化ASIC與平台化解決方案為主軸，展示AI如何快速落地到機器人、無人機與各類產業設備。整體而言，台廠在CES 2026的共同語言，正是把AI從抽象演算法，轉化為「真的能出貨、能用在現場」的硬體實力。

與此同時，台灣業者在汽車與智慧移動領域的布局也更加清晰。隨著AI加速走進車用、座艙、通訊與終端設備，AI不再只是單一算力來源，而是被整合進平台、架構與系統設計之中，成為支撐軟體定義車輛與智慧移動的核心底座。

以車用應用為例，富智康在CES 2026以「Driving the Future of Smart Mobility」為主題，展出演進版HPC車用運算平台，整合IVI、ADAS與TCU等核心車載電子解決方案，透過集中式運算、OTA更新與區域控制架構，協助車廠實踐軟體定義汽車，讓AI真正成為車內系統運作的中樞。

另一方面，友達光電則以新成立的「友達智慧移動」子公司首度參戰CES，聚焦智慧座艙應用，整合顯示人機介面、車用運算平台與智慧車聯網三大核心，從顯示延伸至運算與連網，勾勒出以人為核心、支撐軟體定義車輛的完整硬體架構，進一步凸顯台廠在AI硬體落地上的系統整合實力。

從NVIDIA、AMD的展前定調，到CES Foundry的前瞻實驗場，再到機器人、車用科技與台灣供應鏈的實際布局，這場展會將揭示AI如何真正走出實驗室，成為下一階段產業與生活的核心基礎。