除了展示新款大折疊手機razr fold等產品，Motorola在CES 2026攤位上也展示概念產品Project Maxwell，本身採長時開啟、可隨時透過內建鏡頭拍攝畫面，並且能配合磁吸配件配掛在身上。目前Project Maxwell仍處於概念設計階段，因此Motorola並未具體說明其平均或最長待機使用時間，但目標希望能維持超過一天以上的電池續航表現。

不能幫你看掌紋算命，但可以成為生活小幫手的Motorola概念穿戴裝置Project Maxwell動眼看

Project Maxwell能即時「聽」懂現場對話並生成摘要的概念，讓人聯想到未來手機或許不再是唯一的AI載體。

廣告 廣告

不能幫你看掌紋算命，但可以成為生活小幫手的Motorola概念穿戴裝置Project Maxwell動眼看

而最大特色則是透過持續開啟、拍攝、聆聽紀錄使用者周遭資訊，並且透過人工智慧服務Qira彙整，並且給出相關建議，例如拍攝一張景點照片，由Qira協助規劃如何前往、屆時在當地能作些什麼事情，或是有什麼推薦當地餐廳，甚至也能做到簡單即時對話翻譯，或是進行諸如導航、內容摘要等操作，並且能透過手機連動顯示圖像或文字內容。

不能幫你看掌紋算命，但可以成為生活小幫手的Motorola概念穿戴裝置Project Maxwell動眼看

不能幫你看掌紋算命，但可以成為生活小幫手的Motorola概念穿戴裝置Project Maxwell動眼看

雖然目前仍為概念設計，但在現場實際體驗已經可以相當流暢，甚至在裝置端由Qira給出建議也能快速傳送到手機端，讓使用者進行後續操作。

聯想方面打趣表示，Project Maxwell雖然沒有辦法幫使用者看掌紋算命，但可以成為生活小幫手，輔助使用者觀察、探索週遭事物，甚至協助紀錄、彙整生活事宜。至於針對資料隱私部分，聯想則是強調透過Qira處理資訊都僅會在裝置端運算，不會回傳至雲端伺服作其他用途，同時也不會以此作為日後AI模型訓練使用。

不能幫你看掌紋算命，但可以成為生活小幫手的Motorola概念穿戴裝置Project Maxwell動眼看

更多Mashdigi.com報導：

聯想展示AI智慧眼鏡概念設計，整合Qira平台與提詞機功能

聯想揭曉「Qira」AI超級代理人，同步亮相捲軸螢幕概念筆電等多項概念設計產品

Motorola推出「大摺疊」razr fold挑戰三星，同步揭曉Signature超旗艦手機與概念產品Project Maxwell