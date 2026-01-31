2026TEYI世界青少年發明展台灣選拔賽 雲林國小勇奪一金一銀一佳作

▲雲林國小以「屋頂小綠洲」勇奪金牌，並上台授獎。(記者劉春生翻攝)

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林國小參加「2026 TEYI世界青少年發明展台灣選拔賽」表現亮眼，在全國五百多組優秀參賽作品中脫穎而出，一舉榮獲一金、一銀及一件佳作，成績斐然，不僅為學校再添榮耀，也充分展現雲林國小長期深耕科學教育與創新學習的卓越成果。

此次競賽中，雲林國小於「便利生活」類別表現尤其突出。其中，以「屋頂小綠洲，苔蘚魔法降溫器」為題的作品，結合環保、節能與生活應用概念，運用苔蘚自然降溫特性，提出具體可行的創新構想，獲得評審高度肯定，勇奪金牌殊榮，參賽學生為胡又勻、鐘允與鐘立。作品不僅展現學生對生活環境的細膩觀察，也顯示其將科學原理轉化為實際應用的能力。

▲雲林國小關勝周（左三）親臨現場，為小朋友加油打氣。(記者劉春生翻攝)

同樣在「便利生活」類別中，另一組作品「『藻』也會呼吸」從日常生活與自然生態出發，探討藻類在環境中的作用與科學原理，並以創新方式呈現研究成果，榮獲銀牌佳績。參賽學生陳秉毅、張郁婕與林柏丞透過不斷實驗與修正，展現出高度的研究精神與團隊合作能力，深獲評審青睞。

此外，在「永續發展與農業技術」類別中，雲林國小以「減少廚餘計劃」為題，針對生活中常見的廚餘問題，提出兼顧環保意識與實務可行性的創新方案，成功獲得佳作肯定。參賽學生鍾乙菱、張千柔與莊秉顥展現對永續發展議題的關注，並將所學科學知識實際應用於生活情境中，體現學校推動環境教育的具體成果。

此次競賽成果的背後，離不開教師團隊的專業指導與無私付出。陳谹菲、翁瑞紅、張育菁與王韻婷四位老師在賽前長時間陪伴學生進行研究與製作，比賽當天更於凌晨四點即帶領學生北上台北參賽，從作品布置、口語表達到現場應對，細心指導每一個環節，為孩子們搭建完整而專業的科學舞台，讓學生能在實作與發表中，真正享受創造與發明的樂趣。

▲小朋友以「減少廚餘計劃」受到現場多人的關注。(記者劉春生翻攝)

校長關勝周表示，今年的競賽成績創下學校新紀錄，顯示科學探索已成為孩子們不可或缺的關鍵能力。學校長期鼓勵學生從生活中發現問題、透過科學方法尋找解答，未來也將持續引進豐沛的教學資源，完善科學學習環境，讓科學教育在校園中深耕發展，持續開花結果。

家長會長劉季衡亦指出，科學研究不僅能培養孩子的邏輯思考能力，更能激發其想像力與創造力。家長會將百分之百支持科學營隊與相關學習活動的推動，與學校攜手合作，陪伴孩子在探索與實踐中成長，成為孩子追逐科學夢想最堅強的後盾。

雲林國小透過競賽成果再次證明，科學教育不只是課堂學習，更是培養未來關鍵能力的重要基石。學校將持續以創新、多元與實作為核心，陪伴孩子在科學探索的道路上自信前行。