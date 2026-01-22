2026THE世界大學學科排名 亞洲大學電腦科學、商業與經濟學躋身前250名

THE2026年世界大學學科排名，亞洲大學在多個關鍵學科領域中脫穎而出，不僅在全球排名上創下校史新高，更在非醫學大學的私立大學體系中展現領先優勢。（圖：亞洲大學提供）

英國高等教育權威機構《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，簡稱 THE）1月21日公布2026年世界大學學科排名（THE World University Rankings by Subject 2026），臺灣私立大學表現再度受到國際關注。其中，亞洲大學（Asia University, Taiwan）在多個關鍵學科領域中脫穎而出，不僅在全球排名上創下校史新高，更在非醫學大學的私立大學體系中展現領先優勢。校長蔡進發強調，亞大創校25週年，電腦科學躋身THE世界前250名、私校前段班，正是學生學習成果與國際競爭力的最佳證明，選擇亞洲大學，不只是進入一所大學，而是提早站上AI與智慧醫療交會的未來舞台，為全球職涯搶先卡位。

蔡進發校長指出，在AI與智慧醫療快速發展的關鍵時代，半導體科技已成為串聯資電、生命科學與醫學健康的核心基礎。亞洲大學近年大力布局半導體、先進運算與智慧製造相關研究，結合AI演算法、感測晶片、生醫電子與醫療影像技術，推動真正落地於醫療與健康照護場域的跨域創新。蔡進發校長說，亞洲大學能在國際排名中持續獲得肯定，關鍵在於高密度、國際級的師資與研究能量，目前校內已匯聚超過20名入選Stanford University「全球前2%頂尖科學家」名單的教授，研究領域涵蓋半導體、人工智慧、生醫工程、生命科學與臨床醫學，形成非醫學大學私校中，堅強的學術陣容。

在全球高度競爭、最受關注的「電腦科學（Computer Science）」領域，亞洲大學在2026 THE學科排名中名列全球第 201–250 名，在台灣整體表現中，於非醫學大學之私立大學體系名列前茅。這個成果顯示亞洲大學在人工智慧（AI）、大數據、資訊工程、智慧醫療與跨域運算應用 等研究與教學面向，已具備高度國際能見度與實質競爭力。

在「商業與經濟學（Business & Economics）」學科中，亞洲大學名列全球 201–250 名，在私立大學中表現亮眼。這個成績凸顯亞洲大學於財務金融、企業管理、循環經濟、永續經營與產業實務導向課程方面，已形成具國際能見度的教學與研究體系，持續強化亞大在全球商管教育版圖中的重要性。

除了資訊與商管領域外，亞洲大學在「醫學與健康科學（Clinical & Health）」學科排名401–500名；「生命科學（Life Sciences）」則位於全球601–800名。校方指出，隨著亞洲大學附設醫院、精準醫療、再生醫學與生醫材料研究能量持續深化，相關學科排名仍具高度成長潛力，也為非醫學大學型態之私校建立鮮明特色。

亞大校長蔡進發表示，這次多項學科同步躍升，正是學校長期深耕AI校園、智慧醫療、跨域學習與國際合作策略的具體成果。真正有影響力的醫學與健康教育，必須從扎實的生命科學基礎出發，並能走進真實的醫療與健康照護場域。亞洲大學在「生命科學」與「醫學與健康科學」領域長期深耕，整合分子生物、細胞治療、再生醫學、生醫材料、精準醫療與公共健康等重點方向，讓學生不只停留在課本，而是實際參與研究與臨床應用。學生在校期間即可進入研究實驗室、醫學研究中心與附設醫院，參與疾病機轉探索、智慧診療輔助系統與健康大數據分析，提早建立研究與臨床並進的專業能力。（張文祿報導）