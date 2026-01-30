2026THE大學學科排名：台大領跑，這間私校電腦科學勝頂大
英國《泰晤士高等教育》（THE）於2026年1月下旬正式公布了最新年度的世界大學學科排名。THE特別指出，2026年亞洲院校在各學科的排名表現都有明顯提升；而台灣院校除了在電腦科學與理工領域表現穩健，台師大更在教育領域闖入全球前50大，是台灣學校在單一學科拿到的最高名次。此外有一間私校在電腦科學領域排名超越不少國內電資見長的頂大名校，是一大黑馬。
英國《泰晤士高等教育》（THE）於2026年1月下旬正式公布了最新年度的世界大學學科排名。本次排名涵蓋了人文藝術、商業與經濟、臨床健康、電腦科學、教育、工程、法律、生命科學、理學、心理學及社會科學等11大領域。
在全球高等教育競爭日益激烈的背景下，根據2026 THE世界大學學科排名，台灣各大專院校在2026年的表現呈現出「研發品質提升、國際化指標分化、私校特定學科超車」的三大特徵。
2026 THE排名最新趨勢：亞洲崛起
2026年的全球學科排名中，亞洲大學的影響力持續擴張。特別像是在教育、人文藝術領域，亞洲院校正逐漸追趕美、英傳統名校。
THE指出，相較於美國、英國的大學，雖然仍占據各學科大部分的前列名次，但在排入各學科前十名的學校數量上，美國和英國都略降，反而中國小幅增加三所學校，例如北京大學在電腦科學領域升至全球第十、工程領域晉升全球第八；北京清華大學在物理科學領域也躋身前十名。
除了科學的快速進展，亞洲院校在文科領域進步更快，在教育學科及人文藝術學科都有將近三成的亞洲院校排名提升、26％的院校商科和經濟學排名提升。
台灣方面，最高學府台灣大學依舊展現出強大的學術韌性，在多項學科中位居全台第一。然而，值得關注的是，台灣的大學在「產學合作」指標上普遍獲得極高分數，反映出台灣學界與半導體、生物醫療產業的深度連結。
2026THE排名，這間私校電腦科學超越陽明交大
在電腦科學與工程領域，台灣院校的表現最為穩健，醫學領域也是台灣院校的強項。台大在醫學類、工程類的排名都進入全球百大，醫學位列第78名，比去年提升了兩個名次、工程為第88名，更比去年的第95名提升7名；電腦科學則保持在第101至125名之間，尚須加一把勁才能入列全球百大。另外台大的商業和經濟學排名，也在全球前150名之內。
值得一提的是，台灣師範大學在教育學科的排名，拿下全球第49名，雖比去年的第41名略降，但仍在全球前50大之內，是國內院校在單一學科的最佳表現。
教育類共有9所台灣的大學進入全球前500大，除師大外還有台灣科技大學、成功大學、陽明交通大學、政治大學、彰化師範大學等校。
亞洲大學則以私校黑馬之姿，在電腦科學領域排名全球201–250名，與排201–250名的清華大學屬於同個區間、勝過301–400名的台科大和陽明交通大學等理工電資名校。另外，同為私校的元智大學，也在電腦科學與工程兩大領域雙雙挺進全球前500強。
醫學學科則有7所台灣院校進入前500強，其中臺北醫學大學、中國醫藥大學的排名僅落後於臺大和成大，表現勝過多所國立大學，反映出其研究論文品質與國際引用的強勢。
學校名稱
主要強勢學科（全球排名較佳）
台灣排名／特色
國立臺灣大學
電腦科學、工程、醫學
全台綜合學科第一
國立成功大學
工程
產學合作與社會責任領先
臺北醫學大學
醫學
私立大學總排名龍頭
國立臺灣科技大學
工程、電腦科學
技職體系第一，研發環境優異
亞洲大學
電腦科學、商管
私立非醫大表現最優
元智大學
商管、資工
國際化指標全台領先
台灣產學指標傲視全球，研究引文仍需突破
台灣院校在THE 2026年的評比中，「產學合作收入」是一大亮點，台大甚至在總體指標的該項獲得全球第一。然而，在「研究品質」與「論文被引用率」方面，台灣學校仍面臨歐美與中國、星馬頂尖大學的強力競爭，如何提升學術研究的全球影響力是未來各校的共同考題。
此外，從亞洲大學與元智大學的表現可以看出，私立大學不再採取「全學科均衡發展」，而是集中資源於AI、資安、半導體應用、商管等熱門領域，這種「窄而深」的發展策略使其在全球學科排名中能趕上部分國立大學。
不過，儘管有像是元智大學等學校在國際化表現亮眼，但整體而言，台灣大專院校的國際學生比例與國際合作研究項目仍有提升空間。在THE排名指標權重調整下，國際化程度的高低將直接影響未來幾年的排名走勢。
2026年THE學科排名顯示，台灣高等教育正處於轉型期。國立頂大持續深化跨學科整合，私立院校則在特定領域尋求突破。未來，如何在少子化衝擊下維持高品質的研究輸出，並吸引全球人才，將是台灣維持學術競爭力的關鍵。
2026 THE 世界大學各學科排名第一的院校
學科
學校
國家
藝術人文
麻省理工學院
美國
商業與經濟
麻省理工學院
美國
醫學
牛津大學
英國
電腦科學
牛津大學
英國
教育
史丹佛大學
美國
工程
哈佛大學
美國
法律
史丹佛大學
美國
生命科學
哈佛大學
美國
物理科學
加州理工學院
美國
心理學
劍橋大學
英國
社會科學
麻省理工學院
美國
