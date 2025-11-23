2026TIFA明年3/8登場 9國頂尖藝術家齊聚

記者劉昕翊／臺北報導

「2026台灣國際藝術節」（TIFA）邁入第18屆，今（24）日公布16檔精采節目，邀請來自美國、加拿大、英國、法國與臺灣等9國頂尖藝術創作者，推出共106場演出，將於明年3月8至5月30日期間登場，並於12月1日開放兩廳院會員預購，12月8日全面啟售。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，劇場的迷人之處，在於它總在「變與不變」之間持續閃耀，當作品被重新演繹，其不只是重現，而是在不同世代的身體與跨領域的形式中被再度打磨，折射出全新的面貌與想像。2026TIFA從經典重現到新世代創作，藝術家以各自的語言回應時間的流動，呈現劇場的無限可能。

臺灣創作者以此刻的生命經驗回望土地與人，展現當代劇場創作的深度與厚度，也體現TIFA持續將臺灣藝術能量穿透國際的核心精神，其中，丞舞製作團隊（B.DANCE）長年活躍於國際舞臺，此次以全新創作《網》首登國家戲劇院，從戰火與社會動盪的靈感出發，凝視人在制度與歷史之間的牽繫；而在當代之外，TIFA也以國際經典勾勒劇場的歷史光譜，例如，曾以童話三部曲（《小紅帽》Le Petit Chaperon rouge、《小木偶》Pinocchio、《仙杜拉》Cendrillon）及《童話與傳說》 Contes et légendes 掀起臺灣劇場界熱烈迴響的法國劇場鬼才喬埃・波默拉（Joël Pommerat），攜手原班卡司重現《兩韓統一》La Réunification des deux Corées，於2014年首演後首度與臺北觀眾見面，以20個交錯故事拼貼出愛的百態。

另外，在經典之後，創作者以跨域語言翻新劇場，展開未來的想像，例如，以色列裔英國編舞家侯非胥．謝克特（Hofesh Shechter）多次造訪臺灣，此次以光影與節奏翻轉潛意識，帶來全新舞作《潛夢劇場》Theatre of Dreams；法國拉貝克姊妹（Katia & Marielle Labèque）以雙鋼琴挑戰菲利普．葛拉斯（Philip Glass）前衛文本《考克多三部曲》Cocteau Trilogy，重述光影與詩意的宇。

此外，除豐富節目，TIFA期間亦將推出多元周邊活動，為觀眾打造易於親近的藝術體驗。開春推出的「2026TIFA實境解謎」，結合場館空間與遊戲任務，觀眾將化身訓獸師，帶著靈獸「走獸」穿梭兩廳院場域，守護藝術節順利開幕，且3月7日更將舉行玩家團體戰，邀請觀眾齊聚兩廳院，共同破解最終關卡，為TIFA揭開序幕。

國拉貝克姊妹（Katia & Marielle Labèque）以雙鋼琴挑戰菲利普．葛拉斯（Philip Glass）前衛文本《考克多三部曲》Cocteau Trilogy，重述光影與詩意的宇。（國家兩廳院提供，攝影 Pauline Delassus Umberto Nicoletti）

丞舞製作團隊（B.DANCE）此次以全新創作《網》首登國家戲劇院，凝視人在制度與歷史之間的牽繫。（國家兩廳院提供，攝影 周墨）