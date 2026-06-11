2026TTX推演總結：應對中國威脅 台灣需健全法源、尋找定位

政大國關中心等單位，今年4月舉行「TTX政經軍心推演」，並於今(11)日發表總結報告。主辦單位強調，本次兵推跳脫傳統思維，聚焦灰色襲擾、社會韌性等七大面向，並正式提出具體建議。例如在應對中共灰帶行為時，台灣亟需健全各類法源依據，作為應處後盾，不論危機發生之後或之後，都要尋得最佳的應對方案。

政大國際關係研究中心、台灣安全研究中心、亞太政策研究協會等單位，11日於台北共同舉辦「川習會後局勢論壇」暨「2026TTX政經軍心情勢推演報告發佈會」，邀請國內外眾多專家學者出席討論。

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政大台灣安全研究中心主任劉復國表示，本次推演與一般兵推不同，涵蓋「灰帶衝突」、「法律應用」、「社會韌性」、「能源安全」、「半導體產業」等多重面向，重點在透過專家與業界人士的參與，針對美中大國競爭等地緣政治挑戰下，提出具體的政策建議。

劉復國特別指出，以近期的灰帶襲擾為例，中共假藉日菲海域劃界談判為由，在台灣東部海域發動灰擾，或是經常性的對金門海域違常執法，拒絕承認我方劃設的禁限制水域等。雖然這些威脅大家都知道，但我方能夠應處的方式卻仍缺乏法源依據。劉復國說：『(原音)我們的這個推演裡面慢慢的去釐清國內法、國際法，還有兩岸的複雜性，怎麼樣給政府建議，不要說我們現在是毫無「法」的依據。或許這些解答可以讓我們政府單位去思考、從國家安全的角度去思考。』

出席的前海軍司令、國民黨籍立委陳永康表示，本次不僅是2026TTX兵推的總結報告，同時也是明年兵推的起點，也強調任何挑戰都沒有絕對完美的解決方案，只有可負擔、能接受並妥適的「最佳方案」，台灣必須在危機發生前就解決問題。陳永康說：『(原音)如何面對這種動態的國際情勢變化下，做災防預防，這個是「和平推」；到D-Day發生以後就是War Game，這個時候怎麼做善後？有沒有終戰指導？而不是拚到最後，這個不是兵推的結果。』

陳永康也指出，即便許多國家為應對中國威脅，已開始形成聯盟緊密結合，但台灣從來都不是正式成員。在面對中國的巨大壓力下，如何找尋台灣的定位才是重點課題。