2026WBC經典賽》台灣C組強碰日、韓、澳、捷拚前進八強！球員名單？賽程安排？
WBC世界棒球經典賽自2006年開辦至今，一幕幕世代交錯的棒球篇章，早已成為棒球迷的共同記憶。2026WBC中華隊將再度背負全國期待踏上國際舞台，期待將2024年世界12強賽的奪冠榮耀延續下去。本文整理中華隊以外，日本、韓國、澳洲及捷克等同組對手的動態，包括賽程安排與球員名單，帶你迅速進入這場更盛大的棒球盛會。
2026年第六屆世界棒球經典賽（WBC）開打倒數，中華隊被分到的C組據國際最新三大賭盤賠率顯示，衛冕軍日本隊與南韓隊被公認為晉級八強的兩大熱門，澳洲隊排第三，看好度勝過台灣，台灣目前戰力評估僅排在分組第四。
C組賽事將於3月5日至10日在東京巨蛋舉行。對台灣而言，3月5日上午11時首場對戰澳洲的比賽很可能即是「生死戰」。中華隊必須在首戰擊敗澳洲，後續對陣日、韓時打出超水準表現，才有機會搶下晉級門票。
日本
經典賽以衛冕冠軍為目標的日本武士隊，井端弘和監督日前公布29位國手，並非完整30人名單，罕見剩下1人尚未揭曉。根據日媒《Daily》報導，記者會原本要公布完整名單，但最終只宣布29人，相關人士透露：「並非因為受傷或突發事故，而是由於各項手續的進度關係，目前仍未到可以對外公布的階段。」
此次在大谷翔平號召下，日本已公布的29人名單，一共8名大聯盟球星參戰，大幅超越2009年的5人紀錄，堪稱「侍 japan」史上最豪華陣容。
2026 WBC經典賽｜日本球員29人名單（還有1人待定）
位置
人數
球員名單（所屬球隊）
投手
15 人
松井裕樹（大聯盟教士）、宮城大彌（歐力士）、伊藤大海（火腿）、
捕手
3 人
若月健矢（歐力士）、坂本誠志郎（阪神）、中村悠平（養樂多）
內野手
7 人
牧秀悟（DeNA）、小園海斗（廣島）、牧原大成（軟銀）、
外野手
4 人
近藤健介（軟銀）、周東佑京（軟銀）、森下翔太（阪神）、
名單最後一名人選根據日媒及日本球迷推斷，可能是旅美選手如吉田正尚（大聯盟紅襪）、今永昇太（大聯盟小熊）和千賀滉大（大聯盟大都會），也可能是日職的才木浩人（阪神）、岡林勇希（中日）及松山晉也（中日）。
2026 WBC經典賽日本預賽賽程
日期
時間
客場 vs 主場
3/6（五）
18:00
日本 vs 台灣
3/7（六）
18:00
韓國 vs 日本
3/8（日）
18:00
澳洲 vs 日本
3/10（二）
18:00
捷克 vs 日本
中華隊將面對山本由伸？
在山本由伸確定參加WBC經典賽後，井端弘和稱他是「日本的王牌」，期待他可以成為本次投手群的核心支柱，井端還在記者會上強調「首戰必勝」，這也是各隊目標，首戰結果將牽連團隊後續的氣勢走向。同時，經典賽對投手的用球數與休息天數都有嚴格控管，加上上屆調整賽制，8強複賽起單敗淘汰，因此多數球隊會讓王牌投手在預賽首戰打頭陣，8強複賽首戰可以再次登板，提高晉級4強決賽的機率。
上屆日本首戰面對實力有落差的中國，同樣派出該屆王牌大谷翔平先發，加上考量到後續複賽的賽程安排、投球限制等因素，雖然井端監督對此並未透露細節僅表示要再看看屆時狀況再說；但一般推測，3月6日日本首戰面對中華隊，將直接推出山本由伸先發，讓他能在僅半個月的短期賽中，最大化先發王牌的效益。
台日交手紀錄
過去中華隊面對全職業日本隊一勝難求，直到2024年世界12強賽冠軍戰，中華隊以4比0擊敗日本隊，獲得對戰全職業日本隊首勝，粉碎20年來0勝9敗的魔咒。
韓國
日本隊戰力普遍被認為明顯超過同組其他4隊之下，3月8日中午12點在東京巨蛋舉行的台灣對韓國之戰誰能勝出，很可能就會取得8強賽的美國門票。為力拚本屆經典賽再度挺進8強，韓國國家代表隊以史上最早時程展開備戰，更首度規劃兩階段集訓，希望透過更完整的訓練，打造最具競爭力的陣容迎戰世界強敵。剛結束塞班島移地訓練行程的韓國隊，預定在2月3日公布30人正式名單，並在2月15到28日於沖繩進行第二階段集訓。
到目前為止，即使金河成、宋成文兩位旅美大將因傷無法參戰，但WBC規定球員可根據血緣關係代表不同國家參賽，韓國隊因為可能得到3、4位非韓籍的大聯盟球星參戰，戰力除了比2024年12強還強大外，相較上屆WBC經典賽更是不減反增。
按一般推測，韓國對台一戰最可能的先發投手是韓華鷹22歲的火球男文東珠，因為他在2023年亞運金牌戰曾投贏林昱珉先發的中華隊，不過兩大韓職王牌投手三星獅的元兌仁和LG雙子左投孫周永，也都有可能是對中華隊先發投手。
台灣、韓國賽程比較
攤開中華隊及韓國隊賽程，中華隊從3月5日開幕戰打澳洲後連打4天，考驗投手調度；韓國方面，雖同樣3月5日晚場出賽迎戰捷克，但隔天獲得1天休息，接著連打3天。兩隊都有晚接午的賽程。不過，韓國7日晚場面對強敵日本後，8日午場與中華隊正面交鋒，等於得在14小時之間連戰日、台兩大強勁對手；因此有韓媒傳出「棄日抓台」戰術，前一戰打日本盡量保留投手戰力，於隔日中午交手中華隊時再傾巢而出，全力求勝。
2026 WBC經典賽韓國預賽賽程
日期
時間
客場 vs 主場
3/5（四）
18:00
捷克 vs 韓國
3/7（六）
18:00
韓國 vs 日本
3/8（日）
11:00
台灣 vs 韓國
3/9（一）
18:00
韓國 vs 澳洲
台韓交手紀錄
過去中華隊與韓國在前四屆經典賽預賽都被分在同組，但4度交手中華隊都苦吞敗仗。2006年首屆WBC開幕戰，韓國當時以2比0勝出，最終也如願晉級複賽，2009年第2屆韓國再以9比0大勝，2013年第3屆中華隊與韓國攜手晉級下一輪八強，但預賽對戰時以2比3惜敗，2017年第4屆韓國則在主場高尺巨蛋，以11比8送給台灣對戰4連敗。
不過近來中華隊在國際賽漸漸不「懼韓」，2017年亞錦賽後兩隊國際賽交手，中華隊6勝2負，近一次2024年12強中華隊以6比3擊敗韓國。本屆WBC預賽有機會一雪前恥，全力瞄準中華隊史在WBC對戰韓國的首勝。
澳洲
外媒《World Baseball Network》近日針對中華隊預賽同組對手進行戰力評析，正值世代交替期的澳洲隊被點名具備不容忽視的競爭實力，最大焦點莫過於2024年大聯盟選秀狀元郎巴札納（Travis Bazzana）。巴札納身為澳洲史上首位大聯盟選秀狀元，被外界視為澳洲隊未來進攻核心，這也是他首度披上國家隊戰袍征戰WBC經典賽。
投手方面，澳洲隊則由現年36歲經驗豐富的韓崔克斯（Liam Hendriks）坐鎮牛棚。他擁有14個大聯盟賽季資歷，過去三度入選明星賽，預料將在經典賽扮演澳洲隊的終結者。投手群亦有多名具備即戰力選手，包括葛洛斯基（Kyle Glogoski）、蓋爾（Josh Guyer）、霍蘭德（Sam Holland）、甘迺迪（Jon Kennedy）、肯特（Steven Kent）、歐洛夫林（Jack O’Loughlin）、麥葛拉斯（Daniel McGrath）與范史汀塞爾（Todd Van Steensel），牛棚深度相當完整，可能會採取車輪戰。
2026 WBC經典賽｜外媒預測澳洲隊潛在先發打線
捕手
柏金斯（Robbie Perkins）
一壘手
溫葛羅夫（Rixon Wingrove）
二壘手
巴札納（Travis Bazzana）
三壘手
喬治（Darryl George）
游擊手
葛倫丁寧（Robbie Glendinning）
左外野
坎貝爾（Andrew Campbell）
中外野
肯納利（Tim Kennelly）
右外野
懷特菲爾德（Aaron Whitefield）
指定打擊
米德（Curtis Mead）
2026 WBC經典賽澳洲預賽賽程
日期
時間
客場 vs 主場
3/5（四）
11:00
台灣 vs 澳洲
3/6（五）
11:00
澳洲 vs 捷克
3/8（日）
18:00
澳洲 vs 日本
3/9（一）
18:00
韓國 vs 澳洲
台澳交手紀錄
雖然台灣與澳洲1990年後國際賽上交手取得16戰13勝絕對優勢，近三次交手為2013年WBC經典賽靠著王建民先發好投壓制以4比1獲勝、2019年12強賽5比1取勝，以及2024年12強賽火力全開11比3帶走勝利，即使如此，澳洲這次的陣容預期會比上一次更加完整，仍是不可輕忽的對手。
捷克
捷克隊是WBC資格賽制度啟動後，最早投入戰場的隊伍之一；受限於隊內多數成員仍屬半職業或業餘背景，平日需兼顧本業、僅能在夜間集訓，初期並不被外界寄予厚望，但他們從WBC資格賽遭輾壓，到闖進會內賽戰勝中國保住這屆參賽資格，並在資格賽敗部賽程中連續擊敗德國與西班牙，展現更成熟的戰術執行力與心理素質，成功突圍並首度挺進WBC世界棒球經典賽正賽。
相較其他球隊多數隊員來自各國職業聯賽，捷克國內沒有職棒聯賽運作，選手多半為對棒球有興趣的業餘球員，熱愛棒球的心，讓大家留下深刻印象。選手因來自各行各業，所以變動不大，之前看過的面孔都有可能再出現。
自2013年受邀參與資格賽起，三屆以來皆由正職為精神科醫生的Pavel Chadim總教練領軍，他已成功替這支以非職業體系為主的隊伍建立雛形，上屆敲出致勝全壘打的Martin Muzik，他曾在美國留學，還入選過NJCAA的明星隊，目前在捷克國內已為知名人物，也確定將接下本屆捷克隊隊長職務，成為帶領隊友、銜接教練團執教的精神領袖。
不過擁有11年大聯盟資歷的工具人索賈德（Eric Sogard）確定退出本屆經典賽，無緣再披捷克戰袍征戰國際舞台。他在2023年經典賽代表捷克隊出賽，成為當屆捷克陣中唯一擁有大聯盟資歷的球員，勢必讓捷克戰力受到不小影響。
2026 WBC經典賽捷克預賽賽程
日期
時間
客場 vs 主場
3/5（四）
18:00
捷克 vs 韓國
3/6（五）
11:00
澳洲 vs 捷克
3/7（六）
11:00
台灣 vs 捷克
3/10（二）
18:00
捷克 vs 日本
台捷交手紀錄
中華隊與捷克正式在國際賽碰頭僅有三次，分別是2005年、2009年的世界盃，以及2010年的洲際盃，當時中華隊都以大比分獲勝。
