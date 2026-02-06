2026WBC經典賽30人名單公布！陳傑憲再任台灣隊長率隊赴日本連戰四天
第6屆WBC世界棒球經典賽將於3月5日舉辦，台灣隊30人名單今（6日）揭開，陳傑憲再任台灣隊長，帶領旅美、旅日好手和中職球星征戰，赴日本首戰澳洲，隔日再迎戰地主日本隊，接續捷克、南韓，連戰四天。
WBC會內賽分為分組賽和淘汰賽，分組由20支球隊分成A、B、C、D，四組於四座城市進行單循環賽，取前2名晉級淘汰賽。
台灣隊被分至C組，3月5日即展開賽事，首戰面對澳洲，隔日迎戰地主日本隊，7日對上捷克，最後則是南韓，連戰4天。
以下為經典賽台灣隊30人正選名單：
投手：林昱珉、陳柏毓、沙子宸、林維恩、徐若熙、陳冠宇、孫易磊、莊陳仲敖、古林睿煬、鄭浩均、胡智爲、林凱威、張奕、林詩翔、曾峻岳、張峻瑋。
捕手：林家正、蔣少宏、吉力吉撈．鞏冠。
內野手：張育成、林子偉、吳念庭、江坤宇、鄭宗哲、李灝宇、強納森．龍。
外野手：陳傑憲、林安可、陳晨威、費爾柴德。
(圖片來源：三立新聞網)
更多放言報導
台灣隊成功挺進2026經典賽！蔡其昌談違規遭罰：電子設備未啟用「但錯就是錯」、將與日本隊一同爭取證件多給一點...解釋打資格賽原因為「賽制影響」：預賽打平但失分多
「地獄賽程」遭罵翻！ 教育部坦承「賽程確可檢討」並透露：悍創曾透過棒協申請補助，但3月初已遭否決
其他人也在看
WBC／台灣名單最大遺珠！抗日英雄戴培峰、宋晟睿遭割愛
WBC／台灣名單最大遺珠！抗日英雄戴培峰、宋晟睿遭割愛
經典賽》林詩翔圓夢擠進正選名單 勉勵後進「持續努力，時間會給答案」
2026年第六屆世界棒球經典賽中華隊名單於今天（6日）公布，曾被貼上「職棒落選生」標籤的台鋼雄鷹投手林詩翔，最終擠進30人名單，勵志故事備受矚目。被問及會給仍在努力中的球員什麼鼓勵時，林詩翔充滿感觸地表示：「不必一次衝太快，只要持續向前，時間自然會給出答案。」
經典賽台灣隊30人名單明揭曉 傳3投手確定入選
2026世界棒球經典賽（WBC）將在3月開打，台灣隊30人名單明（6日）就要揭曉，總教練曾豪駒昨（4日）坦言選人過程很掙扎。不過胡智為、林詩翔、莊陳仲敖等3名投手外傳已確定入選。
經典賽》台裔美籍球星「龍仔」、「費仔」加入國家隊 台灣棒球寫下歷史新篇章
2026年第六屆世界棒球經典賽中華隊今天（6日）公布30人正式名單，其中擁有台灣血統的「費仔」Stuart Fairchild與「龍仔」Jonathon Long確定入選，成為中華隊史上首次在一級國際賽事中，出現具外國面孔的球員，為台灣棒球開啟全新篇章。2位具備大聯盟層級經驗的好手加入，不僅象徵中華隊選才視野的拓展，也為整體打擊戰力帶來實質提升。
WBC／台灣30人名單不鬆口！曾豪駒掙扎：這時間點確實快了點
WBC世界棒球經典賽，中華隊在昨（3）日已經正式敲定最終30人名單，不過究竟誰能披上國家隊戰袍上場出戰，球迷們已經整理出預測名單。對此總教練曾豪駒受訪時也做出回應，將交給大聯盟在6號正式揭曉。
中職／和魔鷹成唯二洋砲 「邦力多」聽到譯名笑出來！曝來台打球感謝他
富邦悍將4日在嘉義展開春訓開訓，6位洋將全都現身，兩位新同學洋砲邦力多和洋投愛力戈受訪時除了談到加入中職的契機，邦力多聽到自己的中文名時還笑出來，認為聽起來蠻好聽的。
經典賽／傳南韓30人名單沒高永表 韓媒：對台灣用側投走入歷史
世界棒球經典賽明年3月開打，南韓隊尚未公布名單，但南韓媒體《Spochoo》爆料「韓製潛水艇」高永表確定不會入選，與上屆被中華隊打爆有關。 高永表是南韓代表性側投，自2017年站穩一軍以來，每年...
中職》張育成春訓立下新目標 「日文變好」替為未來鋪路
中華職棒富邦悍將今天（4日）舉行春訓開訓，近期投入備戰2026年第六屆世界棒球經典賽的「國防部長」張育成也回到母隊參與儀式。在填寫個人年度目標時，張育成特別寫下「日文變好」。他表示，除了目前球隊教練團多由日籍教練組成，希望能加強溝通外，也不排除未來有赴日發展的可能性。
中職／和「魔神龍」對調東家 「艾菩樂」4年換3隊！加盟樂天桃猿再改名
樂天桃猿5日宣布，和投手艾菩樂（Tyler Eppler）完成簽約，正式成為球隊2026球季外籍選手戰力的一員。
經典賽／日本隊將安排包機 2月底接大聯盟球員返日備戰
日本隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）組成豪華陣容拚連霸，參賽30人名單以大谷翔平為首，共有9名大聯盟球員。根據日本媒體《Sanspo》報導，日本武士隊正在安排包機，最快在2月底讓這些旅美球員飛回...
NBA／太容易缺賽！外媒爆料沒球隊敢要莫蘭特 灰熊很想賣也沒輒
NBA交易大限6日凌晨結束，原本也是交易熱門人選的灰熊當家控衛莫蘭特（Ja Morant） ，最終確定本季結束前不會改披他隊戰袍，不過據外媒爆料，之所以灰熊沒有把莫蘭特送走，不是因為球隊還想和他再續前緣，是因為找不到買家。
經典賽》中華隊30人名單公布 兩位混血好手「龍仔」、「費仔」加入、投手帶16人應戰
2026年第六屆世界棒球經典賽中華隊30人名單
經典賽》張育成給4度遭DFA的鄭宗哲建議 「做好自己，等待機會」
今天（4日）富邦悍將舉行開訓典禮，張育成也回到母隊出席活動，針對鄭宗哲休賽季遭4度DFA，也給了他一些建議，「現階段就是做好自己，該做的就做好，等待一個機會。」
WBC》「台灣殺手」今永昇太不在名單內！ 日本隊組豪華打線力拚2連霸
2026WBC世界棒球經典賽將於3月5日開打，日本隊昨日公布完整30人名單，最後一席交由大聯盟紅襪隊外野手吉田正尚取得，組成擁有9位大聯盟等級好手的強力打線，日本隊甚至沒有「台灣殺手」今永昇太，依舊可以組成最強日本隊。
經典賽》投手最終選了16人 創下經典賽台灣隊史上最多
經典賽台灣隊正選名單30人中，投手群就占了16人，創下歷屆最龐大的投手陣容，在名單揭曉前，總教練曾豪駒和投手教練王建民都曾表示，在名單取捨上相當困難。過去5屆賽事台灣隊有4次在預賽止步，關鍵在於投手群累計防禦率高達6.93，本屆賽事投手群的人數和使用方式，將成為決定戰績的重要因素。在名單取捨過程，曾
中信兄弟》受傷想太多瘦了7公斤 德保拉精壯報到春訓
中信兄弟2日鹽埔中信園區展開春訓，4名外籍投手已經報到春訓，左投德保拉（Jose De Paula）身型明顯更精壯，他表示去年受傷讓他想很多，因此消瘦7公斤，休季準備更充足，預計8日進牛棚練投。
經典賽》美國、日本、多明尼加明星球員齊聚 78位MLB球星創新紀錄
隨著2026年第六屆世界棒球經典賽名單出爐，本屆20支參賽隊伍中共有創紀錄的78位MLB美國職棒大聯盟明星球員入列，其中36人去年曾入選美國聯盟或國家聯盟明星賽。此外，共有190名球員列入大聯盟40人名單，並有306名球員與大聯盟組織簽約。
經典賽》選秀落榜→WBC國手 林詩翔成為中職史上第一人
過去5屆WBC經典賽會內賽，從未有中職選秀落榜生入選台灣隊，1月在國訓中心投入集訓的中職球員，林詩翔、李東洺、張政禹與王博玄都曾名落孫山，今天台灣隊公布30人正選名單，林詩翔入列寫歷史新頁，李東洺、張政禹與王博玄都被刷掉。林詩翔在2022年投入選秀落榜，隔年再叩關獲台鋼雄鷹第8指名，去年豪取30次救
經典賽》高度評價台灣隊名單 日媒：絕對是首輪最大強敵！
第6屆WBC世界棒球經典賽將在3月5日開打，台灣隊30人正選名單今天亮牌，陣中有旅外好手林昱珉、林維恩、徐若熙、古林睿煬、孫易磊等多人在投手陣容，已迅速引起日本媒體警戒，直呼台灣隊是最懂日式野球的國家，可能是首輪最大強敵。日媒《體育日本》搶先報導台灣隊陣容，以「投手陣容有徐若熙、古林睿煬等日職組為中
MLB》贏得薪資仲裁 Skubal今年可獲破紀錄3200萬美元
據MLB.com作家Mark Feinsand報導，過去2年美國聯盟賽揚獎得主Tarik Skubal贏得薪資仲裁，在可能是效力底特律老虎最後球季年薪將是3200萬美元，打破薪資仲裁制度紀錄。球團尚未證實此消息。