2027不是末日倒數 黑熊學院：關鍵在台灣是否準備好嚇阻中共

[Newtalk新聞] 總統賴清德26日公布「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」，於記者會上提到2027北京「武力犯台」目標，卻被有心人士轉化為中共2027攻台。對此，黑熊學院今（27）日在社群平台發文指出，2027並非所謂的「末日倒數」，更不是戰爭必然爆發的預言，而是反映一項冷靜的軍事評估：解放軍可能在2027年前後具備「攻台能力」，這是風險提高的警訊，但不代表戰事必然發生。

黑熊學院說明，這個時間點最早於美國前印太司令戴維森的國會聽證中被提出，之後被多個國際智庫與學者延續分析。其核心推論包含數項結構性變化——解放軍軍改進入階段成果、渡海登陸能力明顯提升，以及2027年作為解放軍建軍百週年，習近平可能尋求「統一台灣」的政治象徵。

貼文指出，整體來看，「武統台灣」所需的條件與誘因，可能在2027年前後陸續成熟，這才使得中國動武的可能性上升。但真正影響戰爭與否的因素極其複雜，包括中國內部的經濟困境是否激化政權危機、軍改是否順利、解放軍內部權鬥狀況，以及國際社會對中國科技封鎖的成效等。

黑熊學院強調，2027不是倒數計時，更不是宿命論，而是提醒台灣與國際社會必須更嚴肅地面對威脅。「料敵從寬、禦敵從嚴，最好的準備時機永遠是昨天。」

貼文最後點出最關鍵的一點：影響中國是否動武的真正變數，是台灣自己是否已經準備好，能夠嚇阻中共武力冒險。只要台灣展現堅定的防衛意志，清楚讓中國理解，「一旦發起戰爭，倒下的將是中國共產黨」，才是最有效的嚇阻手段。

