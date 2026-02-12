2027世界盃籃球資格賽 第二階段開打 台灣主場迎戰南韓

中華隊將在2月26日19時於新北市新莊體育館迎戰強敵南韓隊。（圖／展逸提供）





2027年FIBA世界盃亞洲區資格賽第二階段，中華隊將在2月26日19時於新北市新莊體育館迎戰強敵南韓隊，儘管中華隊面對日本苦吞二連敗，但回到主場後，在球迷的加持與鼓勵中，將全力搶下首勝，爭取進軍世界盃的機會。

中華隊在本屆世界盃亞洲區資格賽被分在B組，與日本、中國以及南韓同組，強敵環伺，第一階段遭遇日本隊，雖然在客場以大比分落敗，但回到主場後打出應有實力，以7分飲恨，也打出中華隊的主場優勢。

而南韓第一階段二連勝中國，實力絕對不容小覷，中華隊要把握主場機會爭取勝利。

「每次遇到這種挑戰都很開心，因為同時是一個挑戰，但同時也是我們展現我們自己的時候。」中華隊總教練圖齊表示教練團、球員和球迷上下一心，要準備好要迎接南韓隊。

中華隊16人名單日前出爐，上階段因傷缺陣的劉錚確定回歸，也讓中華隊吃下定心丸，搭配CBA好手陳盈駿、林庭謙，以及效力日本B聯盟的游艾喆，由旅外好手打造戰力穩定的核心團隊。

不過阿巴西日前練球時右大腿受傷，加上左腳踝舊傷，不得已退出代表隊。經總教練建議、選訓委員同意，改由譚傑龍遞補入16人名單。

陳盈駿認為這階段劉錚歸隊是關鍵拼圖，「錚哥近況很好，他攻防兩端都會帶給我們很大的力量，而且對整個團隊精神層面來說，他就是領袖。」

本土職業聯盟方面，火力全開的桃園璞園領航猿「夜王」盧峻翔，要再展國際賽超強火力，搭配首度入選的隊友李家慷，兩人過往協助領航猿打出佳績，有望在中華隊連線成功，為球隊攻守兩端都做出貢獻。

「過去看國家隊球衣，覺得有點遙不可及，這是我第一次入選國家隊，是我一直以來的夢想，我會帶著拚勁跟韌性來幫助團隊。」

李家慷表示完全不介意首度入選，卻碰上犧牲年假，「我們球隊雖然開始放假，但我自己沒有放假，持續個人訓練和體能訓練，應該會在除夕前一天練習完才休息調整。」他期許做好教練團交辦任務，扮演好關鍵防守大鎖。

此外，馬建豪、高錦瑋與周桂羽等各隊軸心球員，也將持續為中華隊爭勝做出貢獻；值得一提的是，臺北台新戰神有陳冠全、雷蒙恩與首度入選的丁聖儒進入16人名單，是本土球員人數最多，也展現戰神培養年輕球員的成果。

中華隊2月26日在主場迎戰南韓隊，要力爭資格賽首勝，期盼球迷做中華隊的最佳後盾，並能踴躍進場為中華隊加油，迎接重要的主場勝利。

