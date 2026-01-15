2027世界12強賽制出爐！加入資格賽制 台灣力拼衛冕

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

世界棒壘總會（WBSC）於15日對外公布2027年世界棒球12強賽的最新賽事資訊，除了確認參賽隊伍數維持16隊外，也首度在賽事中導入資格賽機制，為比賽帶來變革。隨著制度調整完成，外界關注焦點也迅速回到各國排名與晉級情勢。

世界棒壘總會（WBSC）公布2027年世界棒球12強賽的最新賽事資訊，首度在賽事中導入資格賽機制。（圖／WBSC官網）

依照WBSC公布的規畫，世界排名前12名的國家代表隊將直接取得會內賽門票，無須經過資格賽考驗，其餘4席則由2026年舉行的兩場資格賽決定，讓更多國家有機會叩關最高層級國際賽事。在此制度下，中華隊因世界排名高居第2，已提前鎖定2027年12強賽會內賽席次，確定從開幕輪起步，持續站穩國際棒壇的地位，也為衛冕之路爭取更完整的備戰空間。

目前已取得會內賽資格的12支球隊，包括日本、台灣、美國、韓國、委內瑞拉、墨西哥、波多黎各、巴拿馬、荷蘭、古巴、澳洲與多明尼加共和國，皆為傳統強國。至於尚待補齊的4個名額，將由資格賽產生。WBSC目前已確認7支參賽隊伍，分別為哥倫比亞、義大利、捷克、尼加拉瓜、中國、德國與英國，最後一席仍保留彈性，將視第二場資格賽主辦國的世界排名狀況，於加拿大或外卡球隊之間產生。

WBSC主席法卡利（Riccardo Fraccari）在說明新制時表示，12強賽已成為國際棒球最具指標性的賽事之一，新制度一方面肯定長期維持高水準表現的球隊，另一方面也為實力逐漸成熟的國家提供向上挑戰的通道，讓賽事競爭層次更加立體。

賽程方面，其中一場資格賽已確定於2026年11月26日至29日在中國廣東中山國際棒壘球中心舉行，採4隊制形式進行；另一場資格賽的承辦地點，則仍待WBSC進一步公布。

