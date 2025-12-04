2027中共將具攻台能力？賴清德：最壞的打算、最好的準備
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導
總統賴清德近日以視訊方式接受《紐約時報》（The New York Times）專訪，並於今(12/4)首播。當被問到中國國家主席習近平曾提出目標2027解放軍具備攻台能力時，賴總統表示，台灣必須做最壞的打算，最好的準備，無論解放軍何時採取行動，都要先準備，這是基本原則。
賴總統以視訊方式接受《紐約時報》「DealBook Summit」主持人Andrew Ross Sorkin專訪，針對我國國防、兩岸關係、台美關係、俄烏戰爭及半導體產業等議題進行回應。
當被問到，日前所公布的台灣新的國防特別預算400億美元，打算購買更多美國武器，嚇阻中國入侵台灣，是否是看到了那些指標，因此認為中國侵略台灣的威脅正在升高時，賴總統表示，中國對台灣的軍演越來越頻繁，強度也越來越強，甚至已經跨出第一島鏈到第二島鏈，已經影響到印太區域。
賴總統也指出，中國對台灣的統戰滲透也越來越厲害，基於保護國家安全，同時善盡維護台海和平穩定的責任，因此，我們提出國防特別預算。
賴總統說，和平無價，戰爭沒有贏家，我們對和平有理想，但是不能夠有幻想，和平必須要靠實力才能夠獲得，所以我們一方面提高國防預算、強化國防力量，另一方面，我們也減少對中國的依賴，強化我們的經濟韌性。2010年台灣對外投資有高達83.8%投資在中國，但是在去年只剩下7%左右。另外，我們也跟民主陣營站在一起，發揮肩並肩的力量，發揮嚇阻的效果，以備戰來達到避戰，來達到和平的目標。
在被問到習近平曾表示，解放軍的目標是在 2027 年前具備以武力奪取台灣的能力，台灣認為北京的時間表是什麼？賴總統表示，台灣必須做最壞的打算，同時做最好的準備，不管中國解放軍什麼時候要採取動作，一定要先做好準備，這是我們基本的原則。
賴總統說，自己也利用這個機會，除了向國際社會表達，台灣一定會做好保護自己國家，同時維護區域和平穩定的立場，也非常感謝國際社會，包括G7、美國總統、日本的政治領袖等，大家都關注台海和平穩定，並且強調台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素。
賴總統表示，這些國際領袖的共同主張，對於台灣社會的穩定以及區域的和平發展是有莫大的幫助，我們非常希望台灣能夠跟國際社會共同維護整個以規則為基礎的國際秩序。
