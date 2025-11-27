2027中共將犯台? 國防院專家籲勿錯誤解讀攻台時間點

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲。 圖：維基百科

[Newtalk新聞] 前美國印太司令戴維森（Philip Davidson）2021年曾預測，中共恐在2027前具備攻台能力。此後不少人皆以中共會在2027年武力攻台作為設想及宣示，包括總統賴清德昨日記者會也是如此宣示。對此，國防院學者今（27）日接受《自由時報》專訪時澄清，所謂2027只是共軍具備「發動攻擊能力」的起點，並非準確的侵台時間點，而台灣應將其視為國防「目標管理」的時間規劃。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，外界對於2027年的理解應先分請出，共軍實力確實有能力發動攻擊，但有能力不意味著會成功，「就好比有參加馬拉松的資格，但不意味會得獎。」

蘇紫雲強調，2027年是共軍進入「具備攻擊台灣能力的分水嶺」。他進一步說明，外界智庫常提出2027、2035、2049三個中共可能犯台時間點，不過這些都是以以中國的政治行事曆來計算，包括2027年習近平尋求連任，以及解放軍建軍百年；2035年達到中共所謂的「強軍目標」；2049年中華人民共和國建國百年。

因此，他認為，2027年解讀應該是在中共政治需求下，軍事能力可能趕上、具備發動攻擊基礎能力的時間點。

國防院國家安全研究所研究員沈明室表示，戴維森窗口是在2021年提出，當時他表示解放軍在未來六年（即2027年）「將具備攻台實力」，而這僅是能力層面。不過隨著日後爆發COVID-19疫情、美中關稅戰、中國經濟衰退、以及解放軍高階將領大幅整肅等因素，都讓2027年中共客觀上是否具備攻台實力，充滿不確定性。

沈明室表示，習近平不斷要求解放軍要在建軍百年時「完成準備」，而這其實反向說明「中共尚未準備好」，加上2027年習近平是否續任、能否透過解決台灣問題來續任的可能性也大幅降低。

不過，沈明室也坦言，目前最具體的時間點就是2027年，所以國外智庫仍以其作為一個目標管理的時間點。他強調，以這個節點當作台灣國防預算或者經費發展的一個主要目標管理時間點，並無問題，例如我國M1戰車、F-16V等軍備採購，都是以2027年作為想定的規劃。

針對總統賴清德昨日發言，沈明室表示，外界不應片面解釋總統府提出2027年是要預測中共武力犯台。「因為能決定武力犯台的時間，大概只有習近平與中央軍委會副主席張又俠。」

沈明室也列舉影響中共犯台關鍵因素，包括當時戰略環境、美中關係、中共內部權力鬥爭、以及解放軍是否完成準備。「最重要的是，台灣的準備狀況，如果台灣國防改革與軍事訓練提升，也能產生嚇阻效益，讓中共不會選擇該時間點來打台灣。」

