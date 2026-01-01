2027中共攻台？賴清德指2026非常關鍵：必須做最壞打算、最好的準備

賴清德說，2026年對台灣來講是非常關鍵的一年。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 美國「中國軍力報告」以及國際智庫示警，中國以2027年做好侵略台灣的準備作為目標。對此，總統賴清德今（1）日表示，如孫子兵法所言，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，必須做最壞打算，也做最好的準備。他說，2026年對台灣來講是非常關鍵的一年，並會積極落實和平四大支柱行動方案，以強化國防力量。

賴清德今上午在總統府以「韌性之島，希望之光」為題發表2026新年談話，並隨後受訪表示，他身為總統，有三大使命，包括讓國家更安全，讓經濟發展更好，也能夠把全國人民照顧得更周延。

賴清德說，至於媒體所提到，「中國希望在2027年就能夠做好攻台的準備」，中國是不是能夠如期達到其目標，這是一回事。但就台灣而言，他認為，最重要的一件事，如孫子兵法所言，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，必須做最壞打算，也做最好的準備。

「2026年對台灣來講是非常關鍵的一年。」賴清德表示，他一定會積極落實和平四大支柱行動方案，一方面強化國防力量，不管是對外軍事採購或是發展國防自主，建構台灣之盾，並且發展無人機、無人艇、水下無人潛艇、機器人、無人載具等等不對稱戰力，來提升國防力量；他也會持續強化全社會防衛韌性，讓民眾除了平常可以因應自然災害，必要的時候也可以幫助自己、幫助街坊鄰里以及朋友。

賴清德指出，第二根支柱是強化經濟韌性，經濟不但要好，而且還要有韌性；第三根支柱，必須跟民主陣營肩並肩站在一起，台灣善盡守護自己國家的責任，而印太國家、每個國家都在強化國防力量，也只有印太區域或是世界民主陣營，每個國家都善盡自己責任並且共同合作的時候，才有辦法確保區域和平穩定。

賴清德也呼籲，和平第四大支柱，只要中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的民主自由生活方式的意願，還能夠對等尊嚴，「我們很樂意跟中國交流合作，促進兩岸的和平共榮發展」。

另針對中共圍台軍演結束，以及1.25兆元國防特別條例尚未付委等問題，賴清德則強調，和平無價，戰爭沒有贏家，對和平固然要有理想，但不能夠有幻想。他說，和平一定要靠實力，才能夠獲得，不是單憑一紙和平協議或接受侵略者的主張，就有辦法達到和平，所以投資國防就等於在投資和平。

賴清德指出，從這次中國軍演可看到，解放軍演習的科目裡面，有特別針對台灣新增的戰力作為假想敵來演練，因此這次軍購的項目對台灣國防安全是必要的，這筆國防預算對台灣向國際社會展現決心、維護區域和平發展是必要的。他說，如果該筆預算持續被耽擱，他的確會擔心國際社會會誤解台灣的決心，因此他非常期待在野黨能夠特別基於國家利益、國家安全，能夠通過這一筆預算，讓政府更有力量，能夠達到守護國家、保護人民安全的目標。

賴清德表示，這次中國軍演，民主國家無不同聲譴責中國破壞台海和平穩定，國際社會多年來，也一致認為，中國才是破壞兩岸和平的麻煩製造者；不過，比較可惜的是，當國際社會同聲譴責中國的粗暴的時候，在野黨仍然替中國找藉口。他希望朝野能夠團結，也只有團結不要分裂才不會讓中國得到錯誤的訊息，可以侵略台灣。

