2027中共武統威脅 許美華批藍白：續扯後腿恐把台灣推向極權

總統賴清德26日召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，會中提及未來8年將投入1.25兆國防特別預算，他說，中共以2027年完成武統台灣的準備為目標，企圖以武逼統、以武逼降，併吞台灣。科技專家許美華直言，台灣真正的危險不是戰火，而是「合法」被中國接管。

許美華發文表示，這應該是賴政府上任以來最重要的宣示了，大幅增加國防預算，加入美日韓歐聯盟，應對2027北京武力侵台威脅！「今天賴清德第一次講出2027年，我有點意外但還是要正面肯定」。

許美華指出，以美國為領頭羊的自由聯盟，應該已經掌握許多情資線報，火線中心的台灣總統才會在今天做出如此明確的宣示。賴清德宣示增加國防支出，2026國防預算超過GDP 3%，2030年前達到GDP 5%，AIT也立刻發文呼應賴，歡迎台灣在2026至2033年投入1.25兆元打造包括「台灣之盾」的國防特別預算，同時歡迎台灣加入歐洲、日本、韓國等夥伴行列。

許美華認為，台灣人總是習慣「報喜不報憂」，埋在沙堆裡不願面對現實的鴕鳥很多，賴清德把2027中共的武力威脅時間表講出來，用意當然是向國際表態，展現台灣承諾自我防衛的決心，同時希望全民一起來面對嚴峻的情勢。藍白在野黨如果反對提高國防預算，就是公開向美日韓歐國際聯盟說No，繼續扯台灣後腿，反美反日親中侵俄，把台灣推向極權中國。

許美華分析，雖然賴清德說出2027，但她還是覺得，中國與其打台灣，不如收買、滲透、分化、弱化台灣；而且這個態勢一直在進行中，如果紅統勢力一路順利推進，瓦解台灣社會的集體防衛能力，配合中共「以武逼統」、「以武逼降」併吞台灣，對中共來說就更容易了。

許美華強調，台灣真正的危險不是戰火，而是「合法」被中國接管。藍白立委在國會正在做的事，包括在財政上弱化台灣中央政府，在內政上放寬中配入籍、參政限制、加速中國洗人口、不在籍投票種種事，正是讓台灣朝向「合法」被中國接管的方向前進。

