2027中共犯台警訊再現 陳冠廷：準備才是避免戰爭的唯一道路

民進黨立委陳冠廷。 圖：陳冠廷辦公室提供（資料照）

[Newtalk新聞] 總統賴清德昨日於總統府宣布「守護民主台灣國安行動方案」，並揭示未來八年將投入1.25兆元強化台灣防衛韌性。民進黨立委陳冠廷今（27）日表示，外界關注的「2027中共可能犯台」並非臆測，而是多名美日軍事與學術界人士長期共同發出的警訊。他強調：「有備則無，不備則有。降低風險的方式，就是準備。」

陳冠廷指出，美軍印太司令阿基里諾（John Aquilino）曾在美國國會書面證詞明確表示，中國正以2027年為目標強化犯台能力。而日本東京大學教授松田康博也以「信則無，不信則有」形容台海風險，提醒台灣不可把威脅當例行公事，也不能把和平視為理所當然。

廣告 廣告

他表示，所謂「危險窗口期」不是口號，而是中國軍力提升、習近平政治節奏、印太戰略競爭三者交疊後的現實局勢。在此時鬆懈，反而會讓北京誤判情勢，提高衝突機率。

陳冠廷強調，台灣需要的不是喊話，而是具體的、長期的準備。他指出，從飛彈量能、無人機及反制系統、通訊韌性，到後備戰力強化與國防產業鏈自主，這些都不可能在危機爆發後才臨時建構。「賴總統提出的兩大方案，就是把『平時的投資』當成『戰時的避免』。」

他也提醒，日本已普遍理解「台灣有事，就是日本有事」，一旦衝突爆發，戰場不會只限於台灣周邊，勢必延伸至東海、南海以至整個西太平洋。因此，台灣展現穩健且持續的自我防衛準備，不僅降低誤判，也強化區域民主國家間的合作基礎。

面對外界質疑「備戰是否會升高情勢」，陳冠廷則反駁：「沒有能力、沒有準備，才會讓情勢升高。真正能阻止戰爭的，是清楚讓侵略者看到代價。」

他最後也呼籲，北京應正視崛起後的責任，指出中國真正能長久偉大的不是武力擴張，而是文化、經濟與創新的力量；一旦走上武力之路，將是整個東亞共同的浩劫。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

2027不是末日倒數 黑熊學院：關鍵在台灣是否準備好嚇阻中共

嗆藍委不敢赴中稱中華民國立委 王義川再喊：台灣國令我驕傲的國名