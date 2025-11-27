2027中共犯台？ 陳冠廷：有備則無、不備則有

民進黨立委陳冠廷表示，只要有準備防備的意識、讓中方看見代價，熱戰風險才會下降。(本報資料照片)

賴清德總統昨（26）日上午於總統府召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並在記者會中宣布兩大行動方案，同時提及未來八年國防預算將投入至1.25兆元，同時賴總統提到北京當局以2027年完成武統台灣為目標；民進黨立委陳冠廷表示，只要有準備防備的意識、讓中方看見代價，熱戰風險才會下降。

陳冠廷表示，美軍印太司令阿基里諾在美國國會書面證詞曾明確表示，大陸正以2027年為期程，推進犯台能力的準備。這樣的警訊不只來自軍事單位；日本東京大學教授松田康博在受訪時也曾以「信則無，不信則有」形容台海風險。

廣告 廣告

他指出，台灣不能把威脅當成例行公事，也不能把和平當成理所當然，所謂「危險窗口期」不是口號，而是中國的軍事能力、習近平個人政治節奏、印太戰略競爭三者交疊後的現實環境。台灣若在此時鬆懈，才會真正讓對方誤判。

陳冠廷強調，從飛彈量能、無人機與反制系統，到通訊韌性、後備戰力、國防產業鏈的自主化，這些都不是危機爆發後才做得來的事情。賴總統推動的兩大方案，正是把「平時的投入」當成「戰時的避免」。

他認為，日本現在普遍理解「台灣有事，就是日本有事」，一旦衝突爆發，戰場絕對不會侷限於台灣周邊，而會延伸至東海、南海乃至整個西太平洋。台灣若能展現持續且確實的自我防衛準備，不只降低誤判，也能強化與周邊民主國家的合作基礎。

陳冠廷表示，當有人質疑「備戰是否會升高情勢」時，實際情況恰好相反：沒有能力、沒有準備，才會讓情勢升高「有備則無，不備則有。降低風險的方式，就是準備。」

他也呼籲，大陸改革開放後，在經貿與科技的進步有目共睹，真正讓中國走向偉大的，不會是武力擴張，而是文化、經濟與創新的正向力量，這樣的影響力才會持久，若是走上武力擴張，將會是東亞的浩劫。

【看原文連結】