2027中共犯台？ 陳冠廷：有備則無

立法委員陳冠廷。(陳冠廷臉書)

賴清德總統 26 日於總統府召開「守護民主台灣國安行動方案」會議，宣布兩大行動方案，並指出未來八年國防預算將投入 1.25 兆元，以強化台灣防衛能力。





對此，民進黨國際部主任陳冠廷強調，美軍印太司令阿基里諾曾向美國國會示警，中國正以 2027 年為時間點準備具備犯台能力，警訊不容忽視。





陳冠廷引用日本東京大學教授松田康博的說法，台海情勢可用「信則無、不信則有」形容，強調台灣不能把威脅視為例行公事，也不能把和平當成理所當然。



他指出，「危險窗口期」並非口號，而是中國軍力提升、習近平政治節奏與印太戰略競爭交疊所產生的現實環境。

他表示，台灣若在此時鬆懈，反而可能造成對岸誤判；唯有展現足夠的代價與自我防衛決心，才能有效降低熱戰風險。包括飛彈量能、無人機與反制系統、通訊韌性、後備戰力與國防產業自主化等，都是必須在平時投入、無法在危機來臨後才補強的能力。





他並指出，日本已普遍形成「台灣有事，就是日本有事」的共識，一旦衝突爆發，戰場勢必延伸至東海、南海與西太平洋。因此台灣持續強化防衛準備，不僅能降低情勢誤判，也有助深化與周邊民主國家的合作。





陳冠廷回應外界質疑「備戰是否升高緊張」時表示，真正升高情勢的，是「沒有能力、沒有準備」。他強調：「有備則無，不備則有。降低風險，就是準備。」並呼籲中國走向文化、經濟與創新，而非武力擴張。