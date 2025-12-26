2027備戰壓力逼近 退將：建軍部署應引進成熟丶可立即使用系統

〔記者羅添斌／台北報導〕中國持續以武力威嚇台灣，更以2027年完成「武統臺灣」的準備為目標，退役將領及軍政高層人士今天建議，面對2027的軍事壓力，我國各項建軍採購計畫都應調整步伐，優先引進國際成熟及經過驗證的系統，在2027年就能擁有更多的源頭反制戰力，以及在2027年就要部署相當數量的攻擊型無人機丶自殺無人艇等不對稱作戰的武器系統，以確保台海不對稱嚇阻戰力能夠及時成形。

退將及軍政高層人士認為，雖然海空戰力提升特別預算執行已近尾聲，美方也同意出售M109A7自走砲及增售海馬士火箭系統等裝備給台灣，賴政府將編列1.25兆元經費來推動軍購特別預算，新的特別預算各個項目將以5至8年的期程來完成，但2027年的軍事作戰壓力已經擺在面前，各項新的軍購或是國產武器系統的獲得時程，都應做出調整，更應優先在2027年就要獲得一定的數量並且完成部署，這才是保護台灣安全的負責任的做法。

廣告 廣告

美國戰爭部本週發布最新2025年「中國軍力報告(CMPR)」，直指北京預期在2027年底前具備「在台灣打仗並取勝」(fight and win a war on Taiwan)的能力，顯示解放軍的戰略野心已進入最後衝刺階段。

此外，賴清德總統在11月26日召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並於會後主持記者會時指出，北京當局也以2027年完成「武統臺灣」的準備為目標，加速侵略臺灣的軍事整備，持續升高在臺灣周邊的演習及灰帶侵擾，企圖「以武逼統」、「以武逼降」，併吞臺灣。

中科院在今年8月進行創新的「無人機／無人艇海空聯合作戰」戰術戰法進行實戰射擊，以「快奇無人艇」搭配勁蜂1型、FPV自殺無人機，並配上以「炸藥之王」CL-20為基礎改良的高性能炸藥，對靶艦進行自殺式群攻。(資料照，記者蔡宗憲攝)

退役將領及軍政高層人士對於新式武器系統獲得丶部署的時程表達憂心。他們認為，在國民黨丶民眾黨的阻擋之下，不僅115年度的中央政府總預算尚未付委，年度例行編列的國防預算法進入審查，1.25兆元的軍購特別條例草案更不知何時才能付委並且審查通過，種種情況都會拖延了軍購及國內武器系統量產的時程，「年度預算及特別預算付委及審查拖的越久，我們面2027中國軍事進逼的壓力就越大」。

即便是年度預算丶1.25兆元軍購特別預算能夠在明年3月以前獲得通過，經費可以投入新武器系統的採購丶以及國內生產，但無論是對外採購丶國內量產，都要耗費一定的時間，能不能在2027年就完成採購丶接裝部隊能不能在短時間內就建立初始作戰能力，以及能否在2027年就先行部署一定數量的源頭反制戰力，以及攻擊型無人機丶自殺無人艇等不對稱作戰的武器系統，這些都會是問題。

由於壓縮了國軍備戰的時間，退役將領及軍政高層人士對此建議，若是優先採用在美軍或是國際間，已經驗證成熟的新式武器系統，就可以減少國內再重複驗證的時間。以賴總統宣示打造的「台灣之盾」為例，必須能將現有的各式飛彈丶雷達系統進行整合，目前有多個軍工大廠及國防科創新公司都稱有能力可以做到，但環顧國際現況，美軍以及多個歐洲國家都在採購IBCS系統，除了美軍之外，波蘭也在今年12月宣佈，串接IBCS系統的「愛國者」防空中隊已達完全作戰能力，成海外首個使用國，這部分應是我國的優先選擇。

在攻擊型無人艇部分，國內船廠都具有載台的建造能力，但攸關大腦的「系統」則是呈現百家爭鳴情況，中科院在今年的國防航太展期間，已與美商MARTAC簽署合作備忘錄，MARTAC擁有無人艇的AI目標辨識與追蹤、自主攔截、防護屏障部署、多艇協同、海面物體避障、動能攔截及自主戰術決策等技術，而且經過美軍長時間的驗證，已屬「立即可用」與「合作可行性」的雙重目標，也具備可授權合作生產的彈性，預料將是我國在面臨20217年備戰壓力下的重要選擇對象。

中科院院長李世強(圖中)在今年的國防航太展期間，已與美商MARTAC代表韓森(Bruce Hanson)(左二)簽署合作備忘錄。MARTAC擁有無人艇的AI目標辨識與追蹤、自主攔截、防護屏障部署、多艇協同、海面物體避障、動能攔截及自主戰術決策等技術，而且經過美軍長時間的驗證，已屬「立即可用」與「合作可行性」的雙重目標，也具備可授權合作生產的彈性，預料將是我國在面臨20217年備戰壓力下的重要選擇對象。(資料照，記者方賓照攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

為何空射雄三「不可替代」？ 張誠：有美方給不了的不對稱戰力

M57戰術飛彈射達300公里 高志榮：可打擊福建兩大對台空軍指揮所

IDF戰機還有很大升級空間 中科院所長邱祖湘：導入AI讓壽命更長

「劍翔」無人機換個尋標器就不一樣了 催生「勁蜂二型」性能大解放

