2027全面禁廚餘養豬 吳韋達推薦彰化和美黑水虻去化 11

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

非洲豬瘟中央災害應變中心1日宣布，2027年起永久禁用廚餘養豬，並給予養豬業1年轉型落日期限。彰化縣議員吳韋達今（2）日在彰化縣議會定期會指出，中央設定了一年轉型期，而彰化縣和美鎮，有做一些黑水虻去化廚餘測試，呼籲縣府可反映給中央。

根據彰化縣農業處資料，彰化縣廚餘養豬的豬戶數是33戶，登記廚餘處理桶數是54000桶，廚餘養豬頭數占全彰化7.2%。

吳韋達表示，對於廚餘養豬轉型的飼料補助，農業部指今年底前願意配合轉型，將給一頭3600元補助，如是明年底前轉型將給一頭1800元補助，目前彰化縣廚餘養豬也僅33家，若要等到正式公告，再去輔導申請僅3週左右時間。他建議縣府，既然戶數不多可以先進行溝通，加速落實全面飼料養豬，阻絕非洲豬瘟的再次發生。

另外，吳韋達進一步說，，中央宣佈明年底是最後期限，既然廚餘未來不能養豬，加上地方政府可以自行選擇，是否提早禁止廚餘養豬，未來廚餘去化將是關鍵；他指出，和美鎮有做一些黑水虻測試，彰化環保局在各縣市環保單位，算能力不錯，期望有機會跟中央多反映建議，或者將地方角度反映給中央。

農業處長郭至善表示，目前相關辦法未正式公告，是昨天中央下午開會的結論 ，等正式公告後，會針對33戶豬農進行宣導及討論。

環保局長江培根則回應，中央會設定緩衝時間，是考慮到部分縣市廚餘處理量問題，彰化縣的處理量還可以接受，短期會朝向黑水虻來過渡，長期因行政院對於生質能的發展規劃，會規劃北中南三區的區域型處理廠，但目前政策或是補助方向未定案。等中央拍版定案後，未來會朝向一個能源化的發展方向。

照片來源：吳韋達辦公室提供

