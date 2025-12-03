2027全面禁廚餘養豬 彭啓明：鼓勵部分縣市半年達標

行政院拍板2027年全面禁止以廚餘養豬，環境部長彭啓明今天(3日)受訪時表示，行政院長卓榮泰已敲定緩衝期設為1年，並鼓勵部分縣市半年達標，行政院明天將宣布此新政策。在禁以廚餘養豬後，彭啓明指出，廚餘去化量能應該能在明年底跟上，此舉也將推動相關新興產業崛起。

非洲豬瘟中央災害應變中心規劃2027年起全面禁用廚餘養豬，並給予1年轉型期，落日期限至2026年底，但因豬農反應兩極，時程遲未定案。而廚餘禁餵豬隻後最大的挑戰便是廚餘去化問題，這也成為環境部的一大挑戰。

環境部長彭啓明3日上午與青年豬農會面商討，隨後與農業部長陳駿季一同前往行政院，與行政院長卓榮泰開會。彭啓明隨後出席「2025年環境教育認證績優表揚會」，並於會後受訪時表示，行政院已拍板定案全面禁餵廚餘緩衝期為期1年，並鼓勵地方政府提前施行。行政院將於4日院會後記者會宣布，環境部也將於5日舉行記者會說明廚餘去化的規劃。他說：『(原音)我們是希望1年來做，基本上現在是未來就一定全面禁止，但是我們現在給1年的緩衝期，我們希望如果1年是最後的期限，有些縣市他們提出他們更嚴的一個標準，例如說像嘉義縣、屏東縣，他們用更嚴的，甚至他們不排除半年就可以達到，所以目前其實我們是鼓勵1年為一個標準。』

彭啓明指出，目前廚餘6成都用於餵豬，未來全面禁止餵豬後，廚餘的處理方式包括焚化爐焚燒、生質能發電、黑水虻養殖及堆肥等四大途徑，現在相關去化管道量能仍不足，推估「黃金交叉」可能落在明年底。

彭啓明強調，廚餘焚燒量提高後，環境部會密切注意操作過程是否產生戴奧辛或造成周遭空氣污染，環境部與專家團隊也會予以協助。

彭啓明表示，新制對於家庭廚餘影響不大，家戶廚餘仍由清潔隊清理，但餐廳、團膳等業者未來廚餘去化將有成本，畢竟「環境更好一定要有代價」。彭啓明並指出，環境部將攜手跨部會推動惜食減量，引導國人改變生活習慣；他也相信廚餘去化的相關新興產業將應運而生，對於循環經濟會有正面助益，也象徵台灣邁向文明國家。