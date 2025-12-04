2027全面禁廚餘養豬！補助＋設備輔導一次看懂 進養豬場要掃QR Code

記者柯美儀／台北報導

台中市日前爆發非洲豬瘟疫情，廚餘被視為最可能的疫情來源，行政院今（4）日院會聽取農業部報告「廚餘養豬政策調整」，農業部表示，為防範非洲豬瘟風險，將全面禁止廚餘養豬的全國轉型最後期限明訂為明（115）年12月31日，並且展開輔導措施，協助廚餘養豬業者轉型。

轉型期間欲用廚餘 須通過設備、監控、GPS與跨部會檢查

農業部表示，欲在轉型期間繼續使用廚餘的養豬場，必須獲地方政府同意，完成蒸煮溫度及影像監視系統建置、確保運輸車輛裝設GPS，在經跨部會聯合檢查合格，方得於明年1月1日起使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料。至於家戶廚餘則基於防疫風險全面禁止使用。

廣告 廣告

農業部提供轉型飼料補助及餵飼設備補助。（圖／農業部提供）

轉型補助上路

此外，為協助產業加速轉型，農業部亦提供轉型飼料補助及餵飼設備補助，支持廚餘養豬業者朝飼料養豬方式穩健轉型，以降低疫病風險。考量各地方在廚餘分類及去化規劃與廚餘養豬轉型輔導的差異，各直轄市或縣市政府可依其規劃，自行公告提早停止廚餘養豬時程及精進作為，以兼顧防疫、廚餘去化與廚餘養豬戶轉型之實務。

黑豬產業另設專案輔導 開發更適合飼料的品種與配方

農業部表示，為維護黑豬產業永續發展，農業部後續針對餵養廚餘的黑豬產業，將邀集產學研單位成立專案輔導小組，透過公私協力，加速進行適合飼料飼養的黑豬品種育成，也會針對飼料持續開發，以符合黑豬產業的餵養需求。

養豬場導入QRcode實名制

農業部表示，關於「進入養豬場人員QRCode實名制」部分，為強化畜牧場生物安全防護網，有效掌握並追蹤進出牧場人員的流動，規劃導入數位化工具。後續預計將請地方政府防疫單位分送QRCode予養豬場張貼，並請外部人員進出牧場時務必填單，確保後續人員追蹤。

農業部推「進入養豬場人員QRCode實名制」。（圖／農業部提供）

更多三立新聞網報導

台大爆「肺結核接觸」多人被匡列！期末考週抽血、照X光 學生怨太擾民

建中生上課上到一半「電風扇從天而降」！校方：設備老舊啟動檢查

電動車也要付錢！汽燃費改名「公路使用養護費」 立法院三讀通過了

全聯鯛魚排驗出禁藥！最大嫌疑「是它」 檢驗結果最快一週揭曉

