2027兩岸若開戰往哪逃？「台灣2處」被狂推

▲有一票網友指出，若兩岸開戰，金門、馬祖可能連打都不會打。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 兩岸關係日漸緊張，總統賴清德近日曾提及，「北京當局以2027完成武統台灣為目標進行整備」，引發高度關注。網上掀起「如果戰爭真的要來，去台灣哪個城市生活比較不會受影響？」的討論。對此，有一票網友指出，「金門和馬祖」可能連打都不會打，而台灣本島相對安全的區域也曝光。

有名網友在PTT上發文詢問，雖然現代戰爭比較不會死人，也可以照常上班上課，不過可能還是會有一些建築或公設會受損，生活不方便，「去哪個縣市生活會比較不受影響，水電使用比較不用煩惱」？

該則推文被熱烈討論，有不少網友認為，金門、馬祖兩地因為離中國本土很近，而中共最想要的是台灣本島，因此反而相對較安全，留言表示，「金門馬祖吧，直接略過」、「連打都不會打」、「怕戰爭直接去金馬工作」。

此外，也有網友分析，若是台灣本島受難，那東部的花蓮也是較安全的區域，「海岸不好登陸（幾乎都岩岸），又有中央山脈阻擋」、「相比之下花蓮相對難攻易守」。

