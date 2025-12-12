2027兩岸若開戰該逃哪？眾狂推「台灣2外島」 笑：連打都不會打

政治中心／李紹宏報導

中共近年對台灣文攻武嚇的頻率增加，總統賴清德近日曾提及，「北京當局以2027完成武統台灣為目標進行整備」，引發熱議。就有網友好奇，如果戰爭真的要來，去台灣哪個城市生活比較不會受影響？對此，有一票網友指出，「金門和馬祖」可能會被中共直接略過，因此認為相對較安全。

網友認為，若發生台海戰爭，金門和馬祖是較安全的地區。（圖／翻攝自金門觀光官網）

戰時最安全？網熱議「金門、馬祖」反成避難神地

這名網友在PTT上發文指出，雖然現代戰爭比較不會死人，也可以照常上班上課，不過可能還是會有一些建築或公設會受損，生活不方便，因此詢問「去哪個縣市生活會比較不受影響，水電使用比較不用煩惱」？

推文一出，引發網友熱烈討論，不少人認為，「金門、馬祖」離中國本土相當近，而中共最想要的是台灣本島，因此反而相對較安全，「金門馬祖吧，直接略過」、「怕戰爭直接去金馬工作」、「連打都不會打」。

馬祖列島。（圖／翻攝自Google Map）

台灣本島若受難 花蓮是最好避難地？

此外，也有網友分析，台灣東部的花蓮也是較安全的區域，「花蓮啊，海岸不好登陸（幾乎都岩岸），又有中央山脈阻擋」、「相比之下花蓮相對難攻易守」。

台灣東部的花蓮是難攻易守的地點。圖為位於花東縱谷的六十石山。（圖／資料照）

事實上，國際社會指出，中共宣稱在2027年之前做好攻台準備，不過賴清德強調「倒也不是說那一年動手」，但無論如何，台灣都要做好準備，包括提高國防預算等。

