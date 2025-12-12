2027台海若開戰「台灣哪最安全」？2處避難神地：連打都不會打

生活中心／巫旻璇報導

近年來，中共對台灣的軍事與認知作戰動作明顯升溫，總統賴清德日前也曾指出，北京正以「北京當局以2027完成武統台灣為目標進行整備」，相關說法引發社會關注。近期就有網友開始討論，若台海真的爆發衝突，台灣哪些城市受到的衝擊可能相對較小。對此就有網友認為「這2處」反而較為安全。





2027台海若開戰「台灣哪裡最安全」？「2處避難神地」被點名：連打都不會打

有網友在PTT發文詢問，假設兩岸情勢升高甚至進入戰爭狀態，台灣哪個縣市受影響程度最低、基本生活機能最有可能維持。示意圖非關本新聞事件（圖／民視資料照）

一名網友在PTT發文詢問，假設兩岸情勢升高甚至進入戰爭狀態，台灣哪個縣市受影響程度最低、基本生活機能最有可能維持，原PO認為，即便現代戰爭不一定全面癱瘓社會運作，但交通中斷、水電供應受影響、建築受損等問題恐怕難以避免，因此好奇是否存在「相對不受波及」的居住地點。





2027台海若開戰「台灣哪裡最安全」？「2處避難神地」被點名：連打都不會打

許多網友店名金門與馬祖，有人分析，這兩處離島雖然距離中國沿岸僅數十公里，但一旦戰事爆發，北京的戰略重心極可能放在台灣本島。（圖／翻攝自PTT）









貼文曝光後立刻引發熱烈回應，意外的是，許多網友店名金門與馬祖。有人分析，這兩處離島雖然距離中國沿岸僅數十公里，但一旦戰事爆發，北京的戰略重心極可能放在台灣本島，反而不會優先處理金馬地區，以免分散戰力。不少留言直言，「金門、馬祖可能直接被跳過」、「怕戰爭就去金馬工作」、「真正目標是本島，金馬反而安全」、「連打都不會打」，認為從戰略角度來看，這些離島未必是第一波衝突焦點。此外，也有另一派網友提出不同看法，點名台灣東部的花蓮相對安全，指出當地多為岩岸地形，不利大規模登陸，加上中央山脈形成天然屏障，「花蓮海岸線不好上岸」、「地形易守難攻」，因此被視為潛在的低風險區域。

事實上，國際間普遍認為，中共設定在2027年前完成對台作戰準備。總統府發言人也補充，所謂2027年的時間，是綜合觀察中國近期在軍事及各項複合威脅上的操作，「國際普遍研判，相關時間點正是包括台灣在內的區域面臨中國風險最高的時期」，此外，美國國會近期也在報告中稱，2027年是中國領導人習近平要求解放軍做好攻台準備的時間點。無論情勢如何發展，台灣都必須提前因應，包括強化國防能量、提升整體防衛準備，以確保安全。

