2027台灣燈會苗栗登場 鍾東錦：融合客家元素讓全國刮目相看 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

交通部核定2027年台灣燈會由苗栗縣舉辦，縣府場地規劃在竹南、頭份運動公園，與辦理2011年百年燈會時相同。苗栗縣議員羅貴星關注2027年台灣燈會將於苗栗舉辦的各項細節及經費運用，苗栗縣長鍾東錦表示，目前各局處已分配好工作，除國際特色外，也會融合苗栗客家特色，讓全台灣刮目相看。

「交通、公安、產值要交代清楚。」羅貴星表示，縣府說要比照桃園燈會做「雙燈區」，但竹南到後龍雙燈區，如何交通接駁、疏導是苗栗必須要應對的課題。

羅貴星並提出多項質疑，包括115年編列燈會預算6億多，如何提高招商募款？公安、人力、救護是否已做好完整準備？更關鍵的是，文觀局要如何透過燈會把18鄉鎮真正串起來，讓地方一起受惠？

羅貴星強調，苗栗要的是一場不只好看，更安全、有產值、能帶動地方發展的燈會。他要求縣府，在下次臨時會或定期會，提出完整、具體、全面的專案報告，讓鄉親看得明明白白。

鍾東錦表示，台灣燈會前置會議，由秘書長每個月召開，他每3個月主持一次掌握進度，除縣府全局處動起來以外，也希望公所、農會一起投入，藉由燈會盛事將苗栗農產、觀光特色推廣出去。

鍾東錦更喊話中央，希望資源能夠挹注更多，屆時將邀請世界各地的客家商會來到台灣欣賞燈會，除了將有國際特色以外，也會融入苗栗客家大縣的本色，藉由燈會讓苗栗被全台灣看見，更讓全國刮目相看。

「2027台灣燈會」展期暫定於116年2月20日（農曆正月15日元宵節）至3月7日閉幕，為期16天，場地初步規劃於竹南、頭份運動公園及周邊場域，策展主軸將以「慢生活」為特色，導入環保永續、戶外休閒潮流等方向進行規劃。燈區布置將融合未來科技、族群共融、在地特色、當代工藝等多項元素，另將串聯苗栗縣元宵節𪹚龍、攻炮城等知名節慶活動，打造「悠閒慢走」的燈會慶典。

照片來源：苗栗縣政府提供

