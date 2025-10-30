2027地熱發電1GW？Google、Meta資料中心都押寶地熱，但為何台灣發展卡卡？關鍵點曝光

「2025台灣國際智慧能源週」熱鬧開展，台灣地熱產業協會週三(10/29) 期間，齊聚7家地熱產業開發商，舉辦「地熱驅動 x 永續未來：2025 台灣地熱產業論壇」，聚焦台灣淨零與再生能源發展，發展多元電力來源。

地熱產業論壇邀集產官學研各方代表，包含經濟部、環境部、台電、金屬中心、台大、成大，以及SEMI國際半導體產業協會、各方地熱產業界人士參與。

值得一提的是，國際科技巨擘包含Meta、Google的大型資料中心，均對地熱有高度興趣。關鍵在於地熱具有「24小時穩定供電」與「低碳永續」特性，同時不須額外燃料。

2027地熱發電能達1GW？

經濟部短期目標為2027年、2028年，地熱發電達成1GW，2050要達到6GW。經濟部次長賴建信表示，台灣地熱資源豐富，不僅可提供基載綠電，更有助提升區域電網韌性，對於台灣淨零轉型、再生能源相當重要。

台灣地熱產業協會理事長李世斌表示，產業需要政府支持，產業合作才能達成目標。淨零碳排是全球共識，藉此機會由地熱產業協會，帶領同業攜手合作，邁向更有意義的發電來源。

綠電大戶半導體業期盼地熱發展

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸點出，台灣正進行二次能源轉型，除了太陽能和風能，地熱絕對是多元創能的舉足輕重角色。

曹世綸指出，SEMI因為太陽能、LED產業和半導體息息相關，扮演了政府與能源產業的橋樑。同時，半導體產業也是這類綠色能源的使用大戶，因此也期盼地熱產業持續發展。

SEMI國際半導體產業協會蔣大巍補充，過去綠能是關乎競爭力，但現在變成國際供應鏈的「門票」。只是，綠能採購意願高，實際落實的合約卻不高，關鍵就在市場成熟度不夠、政策穩定性不高，導致開發商變得觀望。

蔣大巍呼籲，政府的角色不是只是審核，而是產業加速器，要提供穩定的能源政策，才能夠加速多元能源發展。

SEMI 國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸開場致詞

SEMI 國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸開場致詞。圖／地熱產業協會提供

學者：政府應協助降低鑽探風險

台大地質系教授宋聖榮指出，台灣地熱屬於「熱多庫小」。他解釋，深層地熱雖然運曾量大，但由於傳統地熱必須找出地下熱水儲集層，才能將熱能導出地面作為發電運用，只是台灣由於山脈擠壓，導致熱水儲集層較小。

宋聖榮點出，台灣最大的地熱瓶頸，鑽探是最大困境，因此如何降低探勘風險，才能增加投資意願，且要協助業者精確估計可開發裝置容量，儲集層的模擬與經營。並發展導向鑽井技術，有效降低地面使用面積，

經濟部設單一窗口 助拳地熱發展

經濟部能源署油氣組長蔡秀芬坦言，台灣地熱推動較其他國家晚，3公里內的淺層地熱不到1GW，不過3到6公里有約40GW的蘊藏量，因此「深層地熱」是一定要走的路。

蔡秀芬說明，經濟部成立地熱推動小組與地熱單一窗口，法制面已在再生能源發展條例設地熱專章，並精確地熱發電設置程序。經濟面，也有躉購費率保證收購。獎勵方法。此外，也投入資源擴大探勘，並由國營事業帶頭開發。

蔡秀芬表示，後續會加速地質探井，並公開基本資料，提高地方政府招商誘因，並新增深層躉購費率，吸引國際次世代技術來台。





