2027報稅減稅有感！雙薪家庭最高可省1.7萬

【記者趙筱文／台北報導】受到物價上漲帶動，財政部依《所得稅法》規定，預計於年底公告明年綜合所得稅免稅額與標準扣除額調整方案，後年5月報稅時正式適用。粗估全台約700萬戶申報戶可受惠，試算雙薪四口之家最高可省下約1萬7,600元稅金

根據主計總處最新統計，消費者物價指數（CPI）自上次調整以來累計上漲約4.13％，超過所得稅法設定的3％門檻。依照規定，財政部須再度調高免稅額與扣除額。初步估算，2026年度免稅額將由9.7萬元上調4000元至10.1萬元，單身標準扣除額自13.1萬元調升至13.6萬元（有配偶者為27.2萬元），薪資與身心障礙特別扣除額則由21.8萬元調升至22.7萬元。

課稅級距方面，也將隨通膨同步拉高。預估調整後，所得淨額61萬元以下適用5％稅率，61萬至138萬元為12％，138萬至277萬元為20％，277萬至518萬元為30％，518萬元以上為40％。換言之，最高稅率門檻將從498萬元提高至519萬元，讓部分中高所得族群的課稅壓力減輕。

根據試算，若以雙薪四口之家為例，免稅額調高4,000元、標準扣除額調高5,000元、薪資扣除額調高9,000元，合計可多扣除4.4萬元所得。依稅率區間不同，可少繳約2,200元至17,600元；單身上班族則約可省下900至7,200元不等。

財政部表示，實際調整數據仍待年底公告，確切金額將依最終物價漲幅與統計數據精算後公布，並於2027年5月報稅時正式適用。

