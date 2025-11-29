2027完成攻台準備惹議 賴清德被問「中共是否打過來」澄清：不是說他那年要動手

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

總統賴清德日前拋出「北京當局以2027年完成武統台灣為目標」，事後總統府官網將講稿改為「以2027年完成武統台灣『的準備』為目標」，引發熱議。總統賴清德今（29）日澄清，這不是說中共在2027那一年要動手，但不管他有沒有動手都要做好準備，他的作法就是「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，並強調政府發放小橘書、增加1.25兆國防特別預算的作用。

學生提問「中共會不會打來」？賴清德回應，他的作法是「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」。（許詠晴攝）

賴清德今日出席「2025總統與青年論壇」。面對學生提問「中共會不會打來」？賴清德回應，他的作法是「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，國際社會都說中國在2027年前要做好攻台的準備，有一些人誤會了，這不是說中共在2027那一年要動手，但不管他有沒有動手，我們都做好準備。

賴清德說，這就是為何他一上任就提高國防預算，希望明年能達GDP3%以上，2030年達到GDP5%，他在總統府也成立全社會防衛韌性委員會，也分發給每人一本小橘書，希望大家都能參考，包括天災、颱風、地震、地緣政治變化等，都可經由這本書了解如何保護自己與幫助別人，基本上都適用。

賴清德也針對1.25兆國防特別預算提及，主要要達到三個目標。第一，打造「台灣之盾」，像下雨總要撐把傘，如果中國飛彈打來、無人機過來，總要有台灣之盾保全戰力，保護關鍵基礎設施，保護全國人民生命財產的安全。

賴清德指出，第二，人工智慧化的時代來臨，國防攻防體系也要導入人工智慧，當很多架無人機過來，很多顆飛彈過來時，利用人工智慧能快速感知，分高、中、低空有效攔截；第三，台灣是全世界少數國家有能力打造國防工業，包括無人機、機器人、無人艇等，都非常需要年輕人用創新思維投入，讓國家更安全、產業升級轉型、經濟更進步、收入能更好。

