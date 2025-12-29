2027將全面禁廚餘養豬 明年轉型期有條件開放

消費者在連鎖咖啡廳用完餐，會產生許多廚餘垃圾，過去餐飲業者都是支付費用，請廚餘回收業者協助清運，為因應明年上路的廚餘新政策，有餐飲業者超前部署，在今年初就購買廚餘機，透過乾燥處理或生物分解，達到廚餘減量和去化目的，整體清運成本不但沒有增加，反而降低約5成。

連鎖咖啡廳業者黃銘賢表示，「我們處理過後的廚餘，我們的費用其實是降低的，那未來如果可以把這廚餘處理完的東西，再做成肥料，再去賣的話，其實應該還有不錯的效果。」

為了降低非洲豬瘟傳播風險，環境部宣布，從明年元旦起，全面禁止家戶及小吃攤廚餘養豬，民眾只要將廚餘瀝乾，交給垃圾車廚餘桶處理即可。而考量各縣市廚餘去化能力不一，將給予豬農一年緩衝期，可有條件開放廚餘養豬，包括學校、團膳業者、百貨公司等，都可作為廚餘養豬對象，想繼續使用廚餘的養豬場，須符合蒸煮設備監視系統、載運車輛裝GPS等資格，經地方政府同意並通過稽查後，才可恢復執行廚餘養豬。

環境部長彭啓明指出，「我們現在會跨部會推動這個惜食教育，有別於過去的惜食教育就是說，我們會從食物的源頭大概產生多大的浪費，損失到多少，食物浪費掉多少。」

環境部強調，明年是廚餘養豬的落日轉型期，到了後年起，將全面禁止廚餘養豬，呼籲民眾要從源頭減量，尤其近期跨年尾牙聚餐活動多，鼓勵民眾將剩菜打包回家，不僅惜食，也減少廢棄物，降低垃圾體積及清運碳足跡。