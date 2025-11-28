2027年中共要武統台灣說 國民黨批賴清德以戰謀權恐嚇全國人民

2027年中共要武統台灣說，國民黨發言人江怡臻批賴清德以戰謀權恐嚇全國人民。（圖／王烱華攝）

針對總統賴清德說「中共2027年要完成武統台灣」，國民黨中央黨部今天（28日）召開「君無戲言，2027要武統?台灣準備好了嗎?」記者會。國民黨發言人江怡臻批評賴清德「又在恐嚇全國的人民」，以戰謀權，以戰爭的恐懼包裝高額的國防預算。她並質疑賴清德是正在玩火的總統，要把台變成火藥庫。

總統賴清德26日開記者會宣布，將推動近新台幣1.25兆的國防預算，並提出「守護民主台灣國安行動方案」，甚至一度脫口，中共2027年要完成武統，還在臉書同步發文，不過隨後又因爭議而悄悄修改內文，改稱2027年是要完成武統「的準備」。

江怡臻指出，賴清德在禮拜三召開全國的記者會清楚說出「2027中國大陸會完成武統」，影片及原始的臉書 PO文都留下來了。她表示，身為國家元首，身為三軍統帥。他的發言我們非常非常的認真看待，也就是兩岸台海可能都會開戰。但是這樣子的話語由賴清德輕易的說出口，留下我們國人到底該怎麼辦?

江怡臻進一步指出，君無戲言，2027真的要武統嗎?他之前在2024競選總統的時候信誓旦旦說，「我當總統，兩岸發生戰爭的機率最低。」，但就在前天，賴清德卻說出了「北京當局以2027年完成武統台灣為目標」，這樣的話等於是2025的賴總統打臉了2024年的賴清德；也證實兩岸的局勢在民進黨賴清德的執政下，已經走向了戰火的邊緣。

江怡臻說，相信全民是支持國防厚植國力，但我們跟民進黨不同的是要怎麼厚植?要用在哪裡?要怎麼用?還是所謂賴清德口中的準備就只是買武器嗎?還是其他的很多戰地、戰時、戰前的準備是否要一併準備起來?因此，我們嚴重質疑民進黨的國防是什麼內容? 2027要犯台，但預算卻寬列8年?海鯤號500億打水漂?無人機又要搞多少呢?

江怡臻認為，台灣充滿了不確定性，請問一下賴清德我們的國安團隊準備好了嗎?台灣會不會在區域在全球的不確定性中，我們被交易出去?我們看到美國川普總統透過對話，通話與中國、日本達到元首對話，以思考和平達到區域的穩定。但我們總統賴清德是用投書媒體，進行單邊傳達訊息；川普喜歡直接對話，但賴清德只能投書，所以接下來你看到美國跟中國大陸未來有4會面，台灣在這高度不確定的情勢下會不會被交易?國民黨呼籲要以和平對話，達成區域穩定。我們長期以來都是這樣子的主張，我們看到中美雙方對話往降溫的方向走，但賴清德卻一直刪火一直點火，這就是一個正在玩火的總統，把台灣變成火藥庫，而不是要把台灣遠離戰火。

文傳會主委吳宗憲吳宗憲表示，很多民進黨的好朋友說，台灣不能變成下一個香港，但他更要告訴這些民進黨好朋友，台灣更不能變成下一個烏克蘭。明年國防的支出其實是破兆，但是我們的國家總預算的稅出是3兆0350億，也就是說我們明年的國防預算的支出會相當我們的國家總預算的三、四成，是否會排擠掉我們國家的基礎建設、社會福利，讓我們的營養午餐沒了，租屋津貼沒了，育兒津貼沒了，那請問民進黨是不是要加稅?



