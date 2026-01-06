2027年全面禁廚餘養豬 江啟臣赴雲林考察

▲立法院副院長江啟臣5日與雲林藍委張嘉郡，前往南亞資源回收廠考察，實地了解廚餘堆肥製程與循環經濟模式。（圖／翻攝江啟臣臉書）

[NOWnews今日新聞] 台中市去年爆發非洲豬瘟病例，所幸疫情並未擴大，不過為避免再出現破口，行政院已宣布將從2027年起，全面禁止使用廚餘養豬，養豬業與廚餘處理，都面臨轉型壓力。立法院副院長江啟臣5日與雲林藍委張嘉郡，前往南亞資源回收廠考察，實地了解廚餘堆肥製程與循環經濟模式，為台中未來廚餘去化尋找方向，盼打造台中「永續旗艦城」。

江啟臣表示，因應中央宣布自2027年起全面禁止廚餘養豬，全台每日逾兩千公噸廚餘的去化問題，已成為各縣市必須面對的重大挑戰，不僅是地方治理課題，更是攸關環境永續與循環經濟的國家級議題。他強調，地方政府必須提前布局，才能因應政策轉型帶來的衝擊。

江啟臣指出，目前廚餘去化主要朝三大方向發展，包括肥料化回歸農業、能源化轉為再生能源，以及黑水虻等創新循環技術，顯示廚餘不再只是廢棄物，而是可再利用的資源。

他特別肯定雲林在廚餘高效堆肥上的成果，不僅能同時處理生、熟廚餘，還朝向零碳排有機肥邁進。江啟臣分享，實地考察時並未聞到外界刻板印象中的惡臭，甚至看到由廚餘製成的有機肥成品，氣味相對友善，顯示技術已相當成熟。

江啟臣表示，南亞廚餘場是公私協力（PPP）的成功案例，自2013年投入廚餘資源化，每日處理量約50至55公噸，能將廚餘轉化為符合農業部標準的有機肥，落實減廢、再利用與淨零目標。他強調，將持續為台中尋找更成熟、穩健的廚餘解方，朝打造「永續旗艦城」目標努力。

