2027年全面禁廚餘養豬！環境部祭4規劃 年底前加裝即時監控

生活中心／賴俊佑報導

2026年底全面禁止廚餘養豬，2027年起全面轉型飼料養豬（圖／賴俊佑報導）

因應台中日前爆發非洲豬瘟案例，環境部今(5)日說明廚餘養豬政策調整，2026年底全面禁止廚餘養豬，2027年起全面轉型飼料養豬，1年轉型緩衝期間祭出4配套措施，包括廚餘養豬場今年底前全面加裝溫度及影像即時監控設備、強化焚化廠管控、提升再利用設施量能以及推動惜食環境教育，將非洲豬瘟爆發風險降到最低。

環境部名列可養豬廚餘，包括餐廳、集中供膳剩食(學校、部隊、矯正所)、超市、賣場、過期食品、食品加工廠等，不可養豬廚餘包括家戶廚、小吃攤、公寓大樓等，其餘麵包店或其他類型餐廳待明確規範。

廣告 廣告

環境部在1年轉型緩衝期間祭出4配套措施，環境部次長沈志修說明詳情。(圖／記者賴俊佑攝影）

環境部為確保轉型期間養豬戶落實高溫蒸煮，推出4配套措施

1.即時監控：環境部與農業部於2025年12月31日前完成法規修正，並輔導廚餘養豬場在2025年12月31日前全面加裝度溫及影像即時監控設備(AIOT)，養豬戶載運廚餘車輛加裝GPS設備，以掌握廚餘高溫蒸煮狀況及經運流向。

環境部已在11月18日訂定養豬廚餘溫度及影像監測系統設備補助作業要點，截至12月3日，已有新北2場、新竹市3場、新竹縣1場、桃園市13場、台中5場，彰化6場等30場養豬場上線測試中，通過中央與地方環保單位、農業單位聯合檢查後，2026年1月1日起可開始以廚餘蒸煮，養豬戶可向環境部申請設備安裝補助。

2.提升設施量能：環境部表示目前全國廚餘處理設施尚有缺口，將會協助地方政府提升設施量能，透過優化既有廚餘設施及興設再利用設施方式，增加設施量能，包含堆肥、黑水虻、生質能廠及與其他有機廢棄物共消化等。

3.加強焚化廠管控措施：轉型期間，部分廚餘須採焚化方式處理，將督導地方加強焚化廠管控措施，環境部除訂定焚化廠處理廚餘作業指引，供縣市依循外，並要求各焚化廠加強戴奧辛監測，截至目前有25廠焚化廠處理廚餘，總共有63支排放管道，已完成27支管道採樣，6支管道完成檢測報告，戴奧辛排放濃度均低於法規管制標準。

4.三部會共同推動惜食環境教育：環境部、教育部及農業部共同推動惜食環境教育，將惜食的理念深化到學校教育和家庭日常中，透過教育宣導，引導民眾珍惜食物，減少不必要的浪費，從根本降低廚餘的產生量，並推廣食農教育及在地低碳飲食，縮短碳足跡。

增設及優化廚餘處理設施 估2027年底處理量能大於產生量

2026年底全面禁止廚餘養豬後，廚餘量恐增加，廚餘處理設施量能是否能應付？環境部表示，每日廚餘產生量每日約2115噸（包含可養豬廚餘），目前全國廚餘處理設施量能(堆肥、黑水虻、生質能)每日可處理1100噸，經優化與增設設施後，預估2026年底每日可處理1720噸，2027年底每日可處理2119噸，設施量能已大於產生量，2028年底每日可處理2529噸。

更多三立新聞網報導

4大超商「咖啡買12送12、珍奶買2送2」 泡麵買1送1只有3天

12／7迎大雪！「5星座、5生肖」財運特旺 抓準時機錢包鼓起來

錯過等80年！「今年最後一次天赦日撞冬至」能量超強 特殊開運法快看

31冰淇淋進駐台北101！離DQ全台首店超近 台灣限定蘇打快喝

