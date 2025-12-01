2027年全面禁廚餘餵豬 明年暫訂轉型期

非洲豬瘟中央災害應變中心1日與地方政府開會，討論廚餘養豬政策調整，擬2026年起1年為轉型期，符合4條件可廚餘養豬，暫訂最後期限2026年12月31日，2027年起全面禁止。

飼養家豬2027年起將全面禁止廚餘餵食。（示意圖／雲林肉品市場公司提供）

應變中心指揮官、農業部長陳駿季晚間告訴中央社記者，這只是規劃方案之一，還未定案，部分縣市有其他意見，且仍須與豬農討論，大方向是逐步全禁。

台中市梧棲區1間養豬場出現非洲豬瘟疫情，應變中心11月3日公布疫情調查報告，推論病毒可能來自未落實蒸煮的廚餘；因應疫情，目前禁廚餘養豬。

應變中心考量兼顧防疫、廚餘去化與養豬戶轉型實務，擬全禁廚餘養豬，但設轉型期。

應變中心規劃轉型期間只要設溫度與影像監視系統，落實蒸煮規範，使用裝設GPS（全球定位系統）車輛載運廚餘；禁用家戶廚餘，僅開放使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料；養豬場最晚在今年12月31日前，須經聯合檢查並獲地方政府同意；通過檢查的養豬場，全國統一2026年元旦起可廚餘養豬。

廚餘養豬轉型期間如果違反相關規定，可依動物傳染病防治條例最高罰新台幣100萬元，及依飼料管理法最高罰300萬元。

農業部統計，目前全台有5400多家養豬場，廚餘養豬約400多家。

為鼓勵廚餘養豬戶加速轉型，農業部規劃立即要轉型的豬農，今年底前提出申請，提供飼料補助每頭3600元，2026年申請每頭補助減半為1800元。（中央社）

