2027年全面禁止廚餘養豬 每隻廚餘豬背後環環相扣的成本

10月台灣首發非洲豬瘟本土案例，促使廚餘養豬走入歷史。行政院昨（4）日宣布，2027年起全面禁止使用廚餘養豬，植物性料源不在禁用範圍；各縣市府可自行公告提早禁止並規劃廚餘去化，意味著現行的421個廚餘養豬場，最多只有一年轉型期。

每個轉型都意味成本有所變動。新政策背後，會如何直接及間接影響畜牧業與環境？面臨成本可能轉嫁業者及消費者，政府又有什麼配套措施？

黑豬轉吃飼料 豬價會有影響嗎？

2027年起全面禁止廚餘養豬，現在的廚餘養豬場若在落日前仍要使用廚餘，須在今（2025）年底前經聯合檢查、獲地方政府同意，明（2026）年元旦起才可以繼續使用廚餘養豬。此外，這些豬戶僅可使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料，並落實廚餘蒸煮規範（中心溫度90°C、連續蒸煮1小時），設立即時監控系統，載運廚餘車輛裝設GPS等措施。

目前，全台八個縣市（新竹市、新北市、南投縣、台中市、彰化縣、屏東縣、新竹縣、桃園市 ）共有421個廚餘養豬場；廚餘養豬約占全台豬隻的8%，並以黑豬為主。

從廚餘轉變為飼料，飼養成本勢必增加，加上市面飼料需求量增多可能導致價格短期上升，對此農業部會依飼養規模提供餵飼設備補助，金額從30~300萬元不等。為了增加轉型誘因，亦會向2026年1月底前決定放棄廚餘養豬的「立即轉型者」，提供較高補助金額，每頭豬3600元。

至於未來一年仍有意使用廚餘養豬，則必須在2026年12月前（或依各縣市政府訂出的時限）提出轉型申請，不過飼料補助費會降至每頭豬1800元。

針對黑豬，畜產試驗所已研發出黑豬飼料，可做為廚餘的替代品，供大黑豬或土黑豬使用。若使用飼料餵飼，大黑豬飼養期會從一年縮短為九個月，土黑豬則從15個月降至13.5個月。豬隻日增重與飼料轉換率都有改善，亦不會影響豬肉肉質與風味。

屏東縣、桃園市是廚餘養豬場大戶。屏東縣原有98個廚餘養豬場，出現本土非洲豬瘟疫情後，有3個豬場選擇退場，現有95個廚餘養豬場、14萬頭豬，黑豬占10多萬頭。屏東縣黑豬飼養畜牧協會理事長方志源接受《聯合報》訪問時表示，畜試所七年前已有研發相關飼料，但成本太高，沒辦法使用，會繼續向中央爭取設置共同蒸煮中心。

農業部部長陳駿季則稱，輔導轉型的豬農短期內「成本勢必會有一些上升」，未來將透過黑豬品牌行銷，「讓牠在後端的售價做一個支撐」，豬農的利益也會變得較穩定。

此外，農業部亦會推動符合產業需求的廚餘飼料化，參考日本Eco Feed經驗，使用來源穩定及單純的料源類別，開發適合國內使用的廚餘飼料化產品。亦會同步協助現行共同蒸煮場所朝「堆肥化、能源化、飼料化」轉型發展。

廚餘清運費增加 營養午餐、餐廳可能漲價？

目前養豬廚餘約占所有廚餘的六成，不少是來自學校營養午餐及餐廳，也有如雞雜這類「下水料」。以往清運廚餘的收費方式依業者及豬農議定條件處理，多為豬農自行回收，業者幾乎沒成本負擔，現在則可能變成業者須自行吸收額外清運成本。

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信接受媒體訪問時曾透露，過去每桶廚餘處理會補貼豬農50～100元，現由乙級廢棄物清除處理業者（乙清）接手，每桶報價飆至1500～2000元。這些成本都會反映在物價上。

環境部部長彭啓明4日下午接受聯訪時表示，事業廚餘將由乙清清運，成本回到生產者本身。以進焚化爐燒掉估算，每公噸廚餘處理成本約5000～8000元。

彭啓明續稱，黑水虻、堆肥、生質能等方式較便宜，預計一年的廚餘去化轉型期，將有許多業者加入、成本有望逐步降低。廚餘處理成本提高後，可能促使餐飲業改變消費行為，例如餐廳可能建議民眾少點一些菜，減少浪費以避免廚餘處理成本增加。

他也提到，目前每日約產生1700多噸廚餘，其中有300多噸來自學校營養午餐，其中桃園市的校園廚餘偏多，「所以也要讓廚師去看，哪種食物的廚餘特別多，去做改變。」

參考兒童福利聯盟文教基金會2023年兒少營養午餐調查，只有不到三成（27.9%）菜色被全吃光，剩下最多的是蔬菜，有高達六成半剩下1/4至半桶以上，主食（飯麵）類也有56%剩下1/4至1/3桶。學生多是認為營養午餐有不喜歡的菜色或味道、口感不好、菜色太重複、太油等。

廚餘處理設施量能不足 看得見與看不見的環境成本

未來一年，廚餘養豬戶仍可利用廚餘養豬，但可使用的廚餘有規範。環境部列出可養豬廚餘，包括餐廳、集中供膳剩食、超市和賣場、食品加工廠與動物性廢渣等，而家戶、小吃攤、公寓大樓的廚餘，則不可用於養豬。

按環境部統計，全台每日產生2115噸廚餘，有六成（1324噸）投入養豬。率先禁用的家戶廚餘有593噸，加上其他沒有養豬的廚餘，每日合計有1384噸廚餘。但是，目前全國廚餘設施每日處理量能只有1100噸，明顯超出可處理量；進入焚化和掩埋的則有284噸。

環境部規劃2026年底（落日限期）前，會增加廚餘設施量能至每日1720噸，剩餘395噸會焚化掩埋。至2027年底，全台總量能增至每日2119噸，屆時處理量能多於產量，廚餘就不用焚化掩埋。政府亦將大力提升生質能應用，從2026年底每日可處理334噸廚餘，增加至2028年底的915噸。

至於民眾擔心廚餘進焚化爐會排放戴奧辛，環境部指全台現有25座焚化爐可以處理廚餘，共有63支排放管道，目前已完成27支管道採樣、6支管道完成檢測報告，戴戴奧辛排放濃度（0.003~0.019ng-TEQ/Nm 3），均低於法規管制標準（0.1ng-TEQ/Nm 3 ）。

屏東縣持續禁收外縣市廚餘 桃園市將以堆肥與生質能處理

部分縣市祭出更嚴格的措施，4日下午，縣內有95個廚餘養豬場的屏東縣政府率先宣佈，只開放動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料養豬，並將培訓養豬場專業特約獸醫師，做好防疫及通報工作。至於何時全面禁止廚餘養豬？則遵循中央政策，有一年轉型期限。屏東縣府亦會持續禁收外縣市廚餘，家戶廚餘及事業廚餘僅能透過清潔隊、乙級清運業者，運送至焚化廠、堆肥場或生質能廠去化。

同為廚餘養豬場大戶的桃園市3日向中央建議，啟動離牧補貼，幫助決定不再繼續養豬的業者順利退場，還有補貼飼料飼養成本差額，降低業者負擔，並投入研發適合桃園黑毛豬的飼料配方。桃園的廚餘將以快速醱酵堆肥與生質能處理為主。

爆發非洲豬瘟的台中市政府表示，後續將開放恢復廚餘養豬，首週將對每個廚餘養豬場進行每日一次、次週起兩週一次的現場稽查。另外，針對養豬場AIoT監控系統發生異常警告的情形，中央暫定為48小時內須派員到場稽查，台中則縮短時間於24小時內。例行性現場稽查頻率也比中央標準高，由每季一次提高到每兩週一次。

新竹縣政府1日表示，縣內199場養豬場約有37%在養豬隻使用廚餘餵飼，建議中央輔導地方水資中心擴充設備，以利全面禁用廚餘養豬之後的廚餘濾液處理。新竹市政府同日亦稱，明年底全市三個廚餘養豬場會全面改飼料餵養，並規劃擴充高效廚餘處理廠的量能、建置黑水虻廚餘廠，以確保廚餘去化系統穩定運作。