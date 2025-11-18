2027年公平待客評核機制出爐 逾百家金融業受評

（中央社記者蘇思云台北18日電）金管會今天公布2027年公平待客評核機制，預計評核104家金融服務業。金管會指出，2027年將維持2026年度的評核機制，評核指標來看，公平待客原則落實情形占比達80%，可說是最為看重落實狀況。

金管會推動金融服務業落實公平待客原則，請中華民國證券暨期貨市場發展基金會（證基會）研提2027年度評核機制，經過專家學者討論後，決議評核指標、加強評核重點、評核結果公布方式與表揚獎項，整體延續2026年的評核機制，評核時間自2026年1月1日至12月31日。

金管會法律事務處處長林志憲表示，2027年評核對象共104家金融業，包括36家銀行業（含3家純網銀），28家證券期貨業，其中包含資本額新台幣100億元以上綜合證券商9家及其他綜合證券商19家，另有保險業40家（21家壽險與19家產險）。

至於評核指標分2大類，總分130分，林志憲指出，第一類「公平待客原則10項原則」共100分，每一原則評核指標各占10分，各原則配分權重為落實情形占80%，金融消費爭議情形占20%；第二類為董事會推動之重視及具體作為等情形，共30分。

此外，額外減分項目為依金融檢查與日常監理情形違失情節輕重扣分。林志憲指出，這部分雖然不納入打分數，但是改為扣分方式，假設發生糾正就會扣分。

2027年加強評核重點有3項，維持跟先前一樣，包括將業者防制詐騙措施及成效納為「注意與忠實義務原則」加分項目，把申訴處理機制的健全性納為「申訴保障原則」加分項目，以及把解決改善高齡及身心障礙者數位落差的措施與成效納為「友善服務原則」加分項目。

林志憲說，2027年評核結果依各業別分為2級距，公布前50%受評機構名單，表揚獎項包括優良獎及最佳進步獎。

媒體關注金管會未來是否將虛擬資產業務（VASP）與融資租賃業納入公平待客對象，林志憲表示，公平待客看的是機構管理面，可能等業務長期運作穩當較為適合，金融消費者保護法9月納入融資租賃業，比較是針對行為來做規範，兩者目的並不相同，但是否要納入，未來可以研究討論。（編輯：潘羿菁）1141118