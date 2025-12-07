2027年台海不會爆發戰爭！上帝知道／吳軾子

吳軾子

世界各國政要，及所謂「自稱的」兩岸問題專家學者們，都言之鑿鑿說：2027年中共會武力攻台。兩岸關係錯綜複雜，有很多人會問：2027年台海真的會爆發戰爭嗎？我的回答是：連習近平都不知道，只有上帝知道。但我可以很負責任的說：就我的認知和研判「不會」。但不是絕對不會，也不是根本不會。因為主觀因素，掌握在習近平手上，客觀因素，得看大陸內部是否穩定？台灣的政情「不可測」變化，都有可能改變戰爭是否會爆發？

那些所謂的專家學者無非以：

一、2027年習近平有連任的壓力，若無天大戰功？

二、2028年台灣總統大選，民進黨是否會連任？

三、和平統一已經絕望，不得不採取武統？

我個人認為，以上三項因素，都完全不足以迫使中共提早動手。台海戰爭是國際地緣政治、大國博弈等等非常錯綜複雜的演繹，絕非某一個人的主觀意志力敢率斷的。儘管中國大陸人民，及軍方鷹派們喊打喊殺之聲響轍雲霄。然而這僅是民族主義的大內宣，並非販夫走卒、升斗小民們所能決定的。

2027年不會爆發台海戰爭的理由如下：

一、中共解放軍在2027年之前，並未做好100%可以在短時間內，就完全攻佔台灣的萬全準備。

二、2027年習近平有無歷史上天大戰功？都不影響他的第四任，習無限期連任⋯⋯多慮了！

三、這兩年，台灣方面絕不敢有任何踩紅線的大動作，不會給中共製造武力攻台的正當理由。

四、美國的戰略模糊，或偶爾假裝失言的放話，仍然會給中共相當的慎思長考。

眾所週知，今天台灣島內除了少數如統促黨、新黨，是大力積極主張希望早日和平統一。連國民黨也是打從心底反對統一的，而表面上，必須用各種花言巧語的話術去反對台獨（卻不主張統一），中共也心知肚明，只要表面上大家相安無事，不踩紅線，統一進程，不會給自己製造「T日」的壓力。

結論就是：2027年兩岸不會爆發戰爭的！（照片示意圖資料照）