2027年底達成備戰攻台能力？中國駐美大使回應了

中國今年九三大閱兵展示的長劍-20A巡弋飛彈。路透社



美國五角大廈一份尚未公布的報告指出，中國已在三個基地新部署了逾100枚新式的東風-31型（DF-31）洲際彈道飛彈，並將在2027年底達成備戰攻台能力。中國駐美大使館週一（12/22）對此做出回應。

路透社週一依據一份五角大廈評估報告指出，中國正以超越任何核武大國的速度擴充其武器庫。其中最受關注的進展是，北京可能已在鄰近蒙古邊境的三個基地的發射井，部署了超過100枚使用固態燃料的東風-31型洲際彈道飛彈。

報告同時提出警示：「中國預期在2027年底之前，具備在台灣衝突中開戰並取勝的能力。」

五角大廈對於路透社率先接露的報告草案內容不予回應。

中國駐華府大使館則回應表示，中國「奉行防禦性核戰略，僅維持保衛國家安全的最低程度核武能力，且遵守對暫停進行核試驗的承諾。」

根據路透社取得的報告草案，五角大廈評估，中國國家主席習近平近年在解放軍的打貪行動，可能短期影響解放軍在核武上的備戰能力，但同時也為「解放軍長期推進能力」奠定基礎。

中國去年的打貪清洗明顯延緩了軍武合約及採購計畫。五角大廈的報告指出，過去18個月來，至少26名國營軍武器業高層遭到調查或撤職。報告說：「自2023年展開的調查從原本聚焦於火箭和飛彈方面的採購合約擴大到幾乎全部的軍事產業，包括核武和造船業。」

