2027年廚餘禁養豬怎麼去化？ 專家憂：堆肥去化難跟上

農業部研擬2027年起全面禁止廚餘養豬，據環境部規畫，未來將以提升堆肥廚餘處理設施量能為主，預估至116年底處理量能達到每日2119噸，大於目前廚餘產生量。

環境部統計，去年全國廚餘總產生量約77.2萬公噸，約每日2115噸。飼料化處理（養豬處理）約48.3萬公噸，占 62.6％；能源化處理約4.8萬公噸，占 9.5％；肥料化處理約23.1萬公噸，占 30％；其他處理方式（如黑水虻等）約1萬公噸，占1.2％。

目前全國廚餘再利用設施總處理量為每日1620公噸，據環境部規畫，未來將提升堆肥、生質能、養黑水虻廚餘處理設施量能，並以發展堆肥為主，預估至116年底全部設施量能達到每日2119噸，代表屆時廚餘就不用再焚燒處理。

環境部環境管理署長顏旭明強調，這是內部討論的規畫廚餘去化方案之一，最終仍要待行政院拍板才能確定。

台灣大學動物科學技術學系教授蘇忠禎則指出，原本每日1300噸廚餘餵豬去化，若改以廚餘堆肥需要2個月，處理速度跟不上廚餘產生速度，緩不濟急。生質能可以是去化方式之一，但每日需要一定的廚餘量，其運作才能符合經濟效益，會有變相鼓勵產生廚餘的疑慮，且廚餘厭氧消化後，也會產生沼液跟沼渣，後續如何處理也是問題。

他表示，黑水虻只能吃蛋白質，無法吃菜葉等纖維，能處理的廚餘有限，且黑水虻羽化成蛹之後就不會再吃廚餘，若當作主要去化管道，大量的黑水虻長大成蠅飛出去，觀感不佳。

蘇忠禎強調，韓國、西班牙均禁止廚餘養豬，但近期仍爆發非洲豬瘟，所以廚餘不是唯一傳播豬瘟的主要媒介，而是可能媒介之一，重點是邊境管理、養豬場防疫措施要做好，不能都怪在廚餘，廚餘堆肥、生質能及養黑水虻各有問題需克服，中央若禁止廚餘養豬，應規畫好配套措施，否則當廚餘無法全部去化時，廚餘恐怕會地下化，更難以控管。

