2027年恐迎共軍攻台？ 侯友宜：總統有責任穩定民心、舒緩兩岸關係

總統賴清德昨日公開談話提到要防範2027共軍對台動武，新北市長侯友宜今（27）日受訪時指出，台海關係越來越詭譎、兩岸情勢也越來越讓人擔憂，總統有責任要穩定民心，還要讓民眾知道如何舒緩兩岸關係、進而做好準備，這是全民的期待。

新北市長侯友宜今（27）日受訪時指出，台海關係越來越詭譎、兩岸情勢也越來越讓人擔憂，總統有責任要穩定民心。（圖／市府提供）

除了外患，台灣現在財政分配問題也成為內憂。針對財劃法修法爭議，國民黨近期要求財政部提出試算表，然而部長莊翠雲卻回覆說算不出來。侯友宜今日也向財政部喊話，公式都已經有了就算出來，讓地方政府知道分配金額多少。

侯友宜強調，人民的納稅錢一分一毛都不能浪費，財劃法問題中央跟地方要一起面對、一起合作，財政部趕快把金額告訴大家、讓全民來檢驗，之後就可以討論並順利給他通過。

