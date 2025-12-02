2027年擬全面禁廚餘養豬 唯一合法蒸煮中心衝擊大

把玉米粉倒進攪拌槽，經過90度高溫蒸煮，最後變成熟化液態飼料，但另外一邊的廚餘蒸煮設備卻只能閒置。

農業部宣布後年起永久禁用廚餘養豬，給予1年轉型落日期限，在苗栗通霄斥資5000萬，打造全國唯一合法廚餘共同蒸煮中心的豬農劉嘉順，心在淌血。

9座液態飼料桶，每座高8公尺，提供蒸煮後的廚餘冷卻、儲存之用，但現在只能棄置在空地。劉嘉順自嘲是海嘯第一排，對於政策變化感到委屈，認為廚餘去化問題沒有解決，希望政府有配套措施，讓循環經濟的理念延續。

全順畜牧場負責人劉嘉順說：「我是海嘯第一排，當然是會有委屈，希望政府如果能夠重視我們這種共同蒸煮場，未來能夠導向以輔導，我們去做、把它做成一個飼料化，能夠讓它可以利用起來，做成一個循環經濟、零廢棄這樣，對我們是最有幫助的。」

對於禁用廚餘養豬，新北市府表示，會全力配合中央政策，而台中市府原訂明年10月全面禁用廚餘養豬，與中央宣布落日期程差2個月，現在將研議與全國同步，讓豬農和廚餘處理業有所依循。

新北市長侯友宜表示，「中央地方是要共同攜手合作，來防止非洲豬瘟再度發生，所以新北市一定配合中央，在廚餘轉型過程當中全力防範。」

台中市長盧秀燕回應，「對於中央這樣的政策，我們是樂觀其成的，台中市政府基本方向會一致。」

桃園市府則質疑，禁用政策對地方衝擊大，豬農希望繼續使用廚餘餵豬，各縣市處理廚餘去化量能不一，應該要有更完整的轉型措施。

