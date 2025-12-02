2027年擬永久禁廚餘養豬 事業廚餘有1年緩衝期

防堵非洲豬瘟，政府不再開放家戶廚餘養豬，事業廚餘則規劃給1年緩衝就要禁。其實國內事業廚餘來源也很複雜，包括事業單位像是餐飲業或小吃店、學校機關，還有連鎖超市等，雖然來源比家戶單純，但專家認為，外界擔心的還是使用端沒徹底蒸煮。

環境與發展基金會董事長張豐藤說：「破口易有風險，損失太大了，衡量到底要不要，你開放這樣要執行稽查不容易。那是不是一個落日條款，乾脆就全部不要，這也是一個方式。」

儘管政策尚未拍板，但方向已經浮現，家戶與事業廚餘分階段退場，另外針對畜禽屠宰下腳料以及動物性殘渣，則有待討論、尚未宣布。

至於外界也關切的植物性殘渣與蔬果類，環境部表示，這些不會禁。

記者詢問，「菜啊、瓜果這種沒有含豬的東西，也都禁用嗎？」

環境部資源循環署副署長林健三回應，「不會，它的名字叫做植物性殘渣，我們有個別代碼，我們是來源認定。」

環保團體則建議，對於這些廚餘或是剩食來源，應該有進一步的管理來區分風險，最怕一聲令下全面禁止，卻帶來另一種風險。

主婦聯盟生活消費合作社監事黃淑德認為，「沒有做差異性對待，只有講說通通不行，它看起來解決問題，其實沒有解決問題，它其實化明為暗而已，沒有分出來危險性的紅燈、黃燈、綠燈。」

未來事業廚餘全禁，恐將衝擊後端處理，以事業廚餘的來源之一「超市」來看，目前產生廢棄食品列管有1490家，每年平均申報1萬1000噸，包含動植物廢渣、果菜殘渣、畜禽下腳料等，高達78%做飼料，哪些能用、哪些禁用？平衡「再利用」與「去化」，將是管理最嚴峻的考驗。

