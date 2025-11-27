2027年是武統關鍵？名嘴酸賴「要大家快落跑嗎」：和解又是什麼意思

賴清德總統昨天召開記者會，宣布為籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，未來8年將投入1兆2500億元經費打造先進防衛作戰體系。（圖／范揚光攝）

總統賴清德昨（26）日宣布追加國防預算，未來8年投入1.25兆，以因應中國大陸持續升高的軍事威脅。資深媒體人陳揮文痛批賴在記者會中失言、邏輯不通，包括賴說2027年中共要武統台灣，「是要我們快落跑嗎」？那幹嘛預算編8年買武器；他也酸賴還提財劃法，「中共打來了誰還管財劃法」？尤其賴說「和解也需要實力做後盾」，陳揮文嗆問：所以兩岸和解也是選項嗎？到底什麼意思？若能和解就不會兵戎相見。

賴清德昨在記者會中說明，將在未來8年投入1.25兆新台幣的國防特別預算，除了用於軍事採購，也有部分是投資國內軍事工程，建構包括「台灣之盾」防空系統、高科技、精準打擊的強韌防衛作戰體系，以及提升國防自主。會中一度提及中共以2027年完成武統台灣為目標，但昨晚總統府澄清，這是指中共推進完成武統「準備」的時間節點，非攻打時間點。

但府方澄清前，「2027武統台灣」已成外界討論焦點。媒體人陳揮文昨在政論節目《新聞大白話》直言，賴提及北京「2027完成武統台灣為目標」，「是在恐嚇大家嗎？那我們不是只剩1年多的時間嗎？那你現在是要叫我移民還是叫我落跑？」；他痛批此言最早是2021年美國印太司令所言，連中共最有話語權的人也沒提過此事，他轟，誰可以隨便講武統時間點，但賴是三軍統帥不能亂講話。

陳揮文也批，記者會現場有很多國內外記者，賴清德只給問７題，且三言兩語就帶過、沒給記者追問；例如賴昨有提到若「和解也需要實力做後盾..」，這是什麼意思呢，和解也是選項嗎、你有想要和解嗎？這就好像賴520時前接受自媒體人訪問時，曾講到大公司併購小公司要開出條件...；陳揮文直言，若賴有想要的條件「可以自己跟習近平說啊」。

陳揮文建議若能從和解出發，就不用兵戎相見。他認為1.25兆的國防預算應該要從長計議，就拿海鯤號來說，原本預計11月交件，至今仍沒有消息。此外，他稱賴清德在陸軍基地主持成軍典禮的M1A2T戰車，買的是半套，沒有戰場管理系統，「這次交貨28輛，28輛沒有辦法連線，難道要打電話嗎？」如今卻要花1兆多在國防預算上？

陳揮文昨也在自己的廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》再度酸賴，表示若2027年開戰，國防預算編8年來得及嗎？且酸賴還在記者會中提劃法，屆時誰還管財劃法、財劃法重要嗎？陳揮文批賴在記者會中失言、邏輯不通。

