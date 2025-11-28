即時中心／潘柏廷報導

經濟部今（28）日宣布，核二、三廠評估具有再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查以及研提再運轉計畫，兩廠的再運轉計畫預計在明（2026）年3月提送核安會，消息一出讓外界再度關注「核電重啟」議題。對此，行政院長卓榮泰下午前往立法院備詢，就藍委賴士葆所問「是否可以預計2027年核三重啟？」，卓榮泰也震撼表態，如果核能安全無虞，可以往這個時程規劃。

卓榮泰今日前往立法院備詢，下午場碰上國民黨立委賴士葆。賴士葆在質詢期間提到，COP28喊讓全球核能產量在2050年翻3倍，而歐盟核能佔23%，台灣現在則是0；根據氣候變遷績效指標，評鑑全世界63個國家台灣排名59「非常差」，因此要問，大家引頸期盼的核二、核三，目前核三比較簡單，開始做安檢、可能延役，是不是一年半後安檢就會通過？

對此，卓榮泰則回說，要通過核安會提出的再運轉計畫，現在是台電提出自主安全檢查，依照台電說法程序開始之後，可能一年半到兩年，再送請核安會再做最後核定。

不過，賴士葆也問，是否可以預計2027年核三重啟？卓榮泰則表示，在安全無虞的狀況下，如果當中有必須汰舊換新的設備，必須安全無虞；賴士葆則很激動的說：「你要很快說Yes,Yes,Yes, I do！因為對你選舉有幫助」，卓榮泰強調，這並非考量選舉，而考量的則是核能安全，如果核能安全無虞，可以往這個時程規劃。

原文出處：快新聞／2027年核三會重啟？卓榮泰震撼表態：若安全無虞可做規劃

